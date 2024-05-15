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Дарья Румянцева возглавила «Собаку на сене» в «Приюте комедианта»

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Новости театра >>
15 мая 2024
В «Приюте комедианта» 15 и 16 июня состоится премьера спектакля «Собака на сене» по мотивам пьесы Лопе де Веги. Режиссером выступила Екатерина Королева, а главная роль закреплена за Дарьей Румянцевой, уточняет пресс-служба театра.

Театральным зрителям расскажут о молодой вдове Диане де Бельфлор, получившей в наследство преуспевающую парфюмерную компанию. Она делает все возможное, чтобы удержать бизнес, не обделенный вниманием конкурентов. Ей это вполне удается, пока в дело не вмешиваются романтические чувства, которые ставят хозяйку компании перед выбором — любовь или достаток.

Дарья Румянцева возглавила «Собаку на сене» в «Приюте комедианта»
фото: пресс-служба «Приюта комедианта»

В новой постановке современные интерьеры заменят замки 17 века, а деловые костюмы — пышные подолы юбок. По словам режиссера Екатерины Королевой, в этой истории Диана де Бельфлор предстанет бунтаркой — женщиной, которая сталкивается с мужским миром, полным условностей и ограничений. И в конфликте гордости, долга и любви главная героиня должна будет сделать непростой выбор.

В спектакле также сыграют Дмитрий Белякин, Анна Мигицко, Владимир Кочуров, Вячеслав Коробицин, Татьяна Полонская, Зоя Буряк и Артем Кисаков.
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