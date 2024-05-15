Дарья Румянцева возглавила «Собаку на сене» в «Приюте комедианта»

Театральным зрителям расскажут о молодой вдове Диане де Бельфлор, получившей в наследство преуспевающую парфюмерную компанию. Она делает все возможное, чтобы удержать бизнес, не обделенный вниманием конкурентов. Ей это вполне удается, пока в дело не вмешиваются романтические чувства, которые ставят хозяйку компании перед выбором — любовь или достаток.
фото: пресс-служба «Приюта комедианта»
В новой постановке современные интерьеры заменят замки 17 века, а деловые костюмы — пышные подолы юбок. По словам режиссера Екатерины Королевой, в этой истории Диана де Бельфлор предстанет бунтаркой — женщиной, которая сталкивается с мужским миром, полным условностей и ограничений. И в конфликте гордости, долга и любви главная героиня должна будет сделать непростой выбор.
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