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Братья Рассомахины поставили в ЦДР свою пьесу «Ястреб»

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Новости театра >>
18 мая 2024
В ЦДР на Соколе 31 мая в 19:00 состоится премьера спектакля Павла и Данилы Рассомахиных «Ястреб». Согласно пресс-службе театра, в постановке, осуществленной при поддержке Департамента культуры города Москвы, заняты Елена Соловьева, Светлана Кочеткова, Любовь Томилова, Виктор Сапелкин, Петр Талалай, Дмитрий Лысенко, Роман Туманов и Александр Занин.

Братья Рассомахины поставили в ЦДР свою пьесу «Ястреб»
фото: пресс-служба ЦДР

Пьесу «Ястреб» впервые исполнили в 2023 году в формате читки в Центре драматургии и режиссуры на Соколе в рамках проекта «ЦДР. Вечера». Это пронизанный обаятельным житейским юмором рассказ о неожиданном эпизоде из жизни двух интеллигентных учительниц сельской школы. В этом далеком поселке природа так близка к человеку, что на школьный двор залетают ястребы и нападают на голубей прямо на глазах учеников. Женщинам предстоит выполнить необычное требование руководства – остановить ястреба, чтобы тот не пугал школьников. Так учительница русского языка и литературы вместе с педагогом французского берут на себя эту комичную и почти невыполнимую миссию.

Абсурдные и при этом узнаваемые обстоятельства истории помогают раскрыть характеры современных «маленьких людей»: одиноких, небогатых, уставших от непростой работы женщин, которые несмотря ни на что сохраняют веру в добро, искренность и очень трогательную надежду на счастье. Это история о дружбе и одиночестве. О том, как важно оставаться собой, даже если проще сдаться, став безвольной функцией и безразлично плыть по течению. И, вместе с тем, это история о признании в любви.
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