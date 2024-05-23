Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра»

В Москве назвали лауреатов «Премии Художественного театра», которая направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет. Церемония прошла на основной сцене МХТ имени А.П. Чехова, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба «Премии Художественного театра»
«Когда что-то делаешь во второй раз, у людей появляется ощущение, что для тебя это важно. Что тот первый раз не был случайностью. Поверьте, так оно и есть! Ваши ощущения вас не обманывают. Нам действительно очень важно отмечать молодых, чтобы самим сохранить способность удивляться, восхищаться их талантом, по-честному радоваться их успехам. Нам очень хочется не разучиться чувствовать и видеть других. Только так может происходить движение вперед. Причем не только в искусстве, но и в жизни», — подчеркнул художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский.
Новшеством второй церемонии «Премии Художественного театра» стала номинация «Зачет», которая отмечает тех, кто пока лишь готовится стать профессионалом. Победительницей в этой категории стала студентка Школы-студии МХАТ Алесия Некрасова. В категории «Балет» отмечена ведущая солистка Большого театраЕва Сергеенкова. В номинации «Опера» обладательницей награды стала Елизавета Пахомова, артистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В номинации «Литература» победила Александра Шалашова, которую отметили за роман «Камни поют». В категории «Классическая музыка» награды удостоен дирижер Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Федор Безносиков, а в номинации «Современная академическая музыка» приз получил композитор Сергей Шестаков.
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