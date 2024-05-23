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Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра»

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Новости театра >>
23 мая 2024

В Москве назвали лауреатов «Премии Художественного театра», которая направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет. Церемония прошла на основной сцене МХТ имени А.П. Чехова, уточняет пресс-служба мероприятия.

Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра»
фото: пресс-служба «Премии Художественного театра»

«Когда что-то делаешь во второй раз, у людей появляется ощущение, что для тебя это важно. Что тот первый раз не был случайностью. Поверьте, так оно и есть! Ваши ощущения вас не обманывают. Нам действительно очень важно отмечать молодых, чтобы самим сохранить способность удивляться, восхищаться их талантом, по-честному радоваться их успехам. Нам очень хочется не разучиться чувствовать и видеть других. Только так может происходить движение вперед. Причем не только в искусстве, но и в жизни», — подчеркнул художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский.

В номинации «Кино» награду получил актер Рузиль Минекаев за работу в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В номинации «Театр» отмечена Ксения Трейстер за роль Сонечки в постановке «Повесть о Сонечке» театра им. Евгения Вахтангова. Лауреатом «Премии Художественного театра» во вневозрастной категории «Без комментариев» стал фигурист Роман Костомаров.

Новшеством второй церемонии «Премии Художественного театра» стала номинация «Зачет», которая отмечает тех, кто пока лишь готовится стать профессионалом. Победительницей в этой категории стала студентка Школы-студии МХАТ Алесия Некрасова. В категории «Балет» отмечена ведущая солистка Большого театра Ева Сергеенкова. В номинации «Опера» обладательницей награды стала Елизавета Пахомова, артистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В номинации «Литература» победила Александра Шалашова, которую отметили за роман «Камни поют». В категории «Классическая музыка» награды удостоен дирижер Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Федор Безносиков, а в номинации «Современная академическая музыка» приз получил композитор Сергей Шестаков.
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Дарья Коныжева, Рузиль Минекаев и Ксения Трейстер номинированы на «Премию Художественного театра»
персоны
Роман КостомаровРузиль МинекаевКсения ТрейстерКонстантин Хабенский
фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальте
театры
Большой театрМузыкальный театр Станиславского и Немировича-ДанченкоМХТ им. А.ЧеховаТеатр им. Евг.Вахтангова

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Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра» фотографии
Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра» фотографии
Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра» фотографии
Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра» фотографии
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