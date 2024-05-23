Ксения Трейстер и Рузиль Минекаев стали лауреатами «Премии Художественного театра»

что почитать?

Спутник телезрителя Садись, пять: «Чрезвычайная ситуация» — южнокорейский хит о самопожертвовании и гуманизме В ночь с 21 на 22 мая, 00:30, РЕН ТВ

Спутник телезрителя «Однажды в пустыне»: Кислая мина для Александра Робака 22 мая, 21:20, Наше новое кино

Новости кино К 20-летию франшизы «Три богатыря» в прокат выйдет специальный летний выпуск К юбилею также планируют выпустить сериал

Новости кино «До встречи в суде!»: Сергей Безруков берет сложное дело в тизер-трейлере исторического детектива «Плевако» Сериал о легендарном адвокате выйдет в этом году

Главная тема «Это не может случиться здесь»: Глеб Панфилов – режиссер сильных «слабых героев» 90 лет исполнилось бы постановщику «Начала» и «В огне брода нет»