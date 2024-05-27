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В Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова поставили «Метель» по «Повестям Белкина»

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27 мая 2024

В Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова 27 и 28 мая состоится премьера спектакля Анны Горушкиной «Метель» по мотивам «Станционного смотрителя» и «Метели». Согласно пресс-службе академии, постановка осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Повесть «Метель» написана в 1830 году в Болдине, издана в 1831-м. Это последнее произведение великого писателя из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».

В Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова поставили «Метель» по «Повестям Белкина»
фото: пресс-служба Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова

В спектакле играют 16 слушателей актерской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова: Дарья Григорьева, Глафира Дощечкина, Максим Карлов, Дина Ковалева, Екатерина Ковалевская, Виктор Корнеев, Влада Лысенко, Игорь Мешков, Никита Подножкин, Илья Рейзвих, Дарья Рожнова, София Сучкова, Александр Фокин, Дарья Пашкова, Ангелина Тихонова и Тагир Шамсутдинов. На премьерные показы приглашены учащиеся московских школ.

Идея создания спектакля зародилась по итогам работы творческой лаборатории театрального режиссера Анны Горушкиной как учебная постановка со слушателями академии. Это попытка воссоздать атмосферу пушкинских сюжетов, почувствовать вдохновение эпохи, эмоции и переживания героев. По словам Анны Горушкиной, «один из главных персонажей истории – метель, образ которой по задумке Пушкина является образом рока, или, лучше сказать, провидения, которое вершит судьбы людей исходя из их поступков: кого-то сметает, кого-то сводит, но неизменно приводит к раскаянию, давая понять, что на лжи невозможно построить счастье».
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