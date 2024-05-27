В Театре на Васильевском покажут спектакль «Однажды» с Розой Хайруллиной

Постановка Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова представляет собой авторский взгляд на жизнь Марины Дурновой, жены Даниила Хармса, основанный на пьесе Александра Углова «Интервью», мотивы которой тонко переплетены со стихотворениями писателя и музыкальными номерами. Это новое прочтение истории отношений супругов, которое оценят любители необычных форм исполнительского искусства.
Постановка «Однажды» примечательна тем, что диалоги между персонажами Розы Хайруллиной и Евгения Козлова минимальны.
обсуждение >>