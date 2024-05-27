В Театре на Васильевском покажут спектакль «Однажды» с Розой Хайруллиной

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27 мая

В Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова поставили «Метель» по «Повестям Белкина»

Премьера спектакля, приуроченного к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоится 27 и 28 мая