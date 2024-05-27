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В Театре на Васильевском покажут спектакль «Однажды» с Розой Хайруллиной

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Новости театра >>
27 мая 2024
Столичный «Театр на Трубной» едет на гастроли в Санкт-Петербург. 4 и 5 июня в 19:00 на сцене Государственного драматического Театра на Васильевском пройдут показы спектакля «Однажды», уточняет пресс-служба «Школы современной пьесы».

В Театре на Васильевском покажут спектакль «Однажды» с Розой Хайруллиной
фото: пресс-служба «Театра на Трубной»

Постановка Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова представляет собой авторский взгляд на жизнь Марины Дурновой, жены Даниила Хармса, основанный на пьесе Александра Углова «Интервью», мотивы которой тонко переплетены со стихотворениями писателя и музыкальными номерами. Это новое прочтение истории отношений супругов, которое оценят любители необычных форм исполнительского искусства.

Постановка «Однажды» примечательна тем, что диалоги между персонажами Розы Хайруллиной и Евгения Козлова минимальны.
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В Театре на Васильевском покажут спектакль «Однажды» с Розой Хайруллиной фотографии
В Театре на Васильевском покажут спектакль «Однажды» с Розой Хайруллиной фотографии
В Театре на Васильевском покажут спектакль «Однажды» с Розой Хайруллиной фотографии
В Театре на Васильевском покажут спектакль «Однажды» с Розой Хайруллиной фотографии
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