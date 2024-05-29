Хабенский, Миронов, Купченко и Неелова отметят 225-летие Пушкина концертом в Болдино

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Стартовали съемки фильма о непростых отношений матери и сына-подростка

Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой

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«Стекло в пуантах, бритвы и иголки — это всё правда»: Николай Цискаридзе о мстительности артистов балета

И о Большом как о штаб-квартире ада