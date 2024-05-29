Хабенский, Миронов, Купченко и Неелова отметят 225-летие Пушкина концертом в Болдино

В родовой усадьбе Александра Сергеевича Пушкина — музее-заповеднике «Болдино» — в день 225-летия со дня рождения великого русского поэта состоится концерт «Отражения». Праздничное событие зрители смогут увидеть в прямой трансляции «России» 6 июня в 21:20, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Торжественный вечер пройдет под открытым небом на берегу Верхнего пруда в старинном селе Большое Болдино, расположенном в Нижегородской области. Специально для концерта создана сцена, которая вписывается в естественный ландшафт музея и дополняет композицию усадьбы и парка. Сложное световое решение с использованием видеопроекции поддержит атмосферу грандиозного празднества. Художественным руководителем вечера выступит маэстро Юрий Башмет, а ведущими – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
Со сцены прозвучат стихи и отрывки из произведений Пушкина и других русских писателей, во все времена посвящавших ему свои строки. Прозвучит музыка великих композиторов, чье творчество неразрывно связано с поэзией и прозой Александра Сергеевича, а также сочинения современных авторов, вдохновленных музой гения русской литературы.
обсуждение >>