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Хабенский, Миронов, Купченко и Неелова отметят 225-летие Пушкина концертом в Болдино

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Новости театра >>
29 мая 2024
В родовой усадьбе Александра Сергеевича Пушкина — музее-заповеднике «Болдино» — в день 225-летия со дня рождения великого русского поэта состоится концерт «Отражения». Праздничное событие зрители смогут увидеть в прямой трансляции «России» 6 июня в 21:20, уточняет пресс-служба телеканала.

Хабенский, Миронов, Купченко и Неелова отметят 225-летие Пушкина концертом в Болдино
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Торжественный вечер пройдет под открытым небом на берегу Верхнего пруда в старинном селе Большое Болдино, расположенном в Нижегородской области. Специально для концерта создана сцена, которая вписывается в естественный ландшафт музея и дополняет композицию усадьбы и парка. Сложное световое решение с использованием видеопроекции поддержит атмосферу грандиозного празднества. Художественным руководителем вечера выступит маэстро Юрий Башмет, а ведущими – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

В мероприятии примут участие Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неелова, Ирина Пегова, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Эмир Кустурица, Пелагея, Полина Агуреева, Лев Зулькарнаев и многие другие. Зрители также увидят выступления Хора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Концерт «Отражения». ТВ-ролик


Со сцены прозвучат стихи и отрывки из произведений Пушкина и других русских писателей, во все времена посвящавших ему свои строки. Прозвучит музыка великих композиторов, чье творчество неразрывно связано с поэзией и прозой Александра Сергеевича, а также сочинения современных авторов, вдохновленных музой гения русской литературы.
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