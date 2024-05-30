Сергей Степанченко и Игорь Миркурбанов сыграют в музыкальном спектакле Алексея Франдетти «Кабаре Пушкин»

К 225-летию Александра Сергеевича Пушкина Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова
» 6 июня представит музыкальный спектакль «Кабаре Пушкин
» по мотивам драматического цикла «Маленькие трагедии». Автором сценической версии и постановщиком выступит главный режиссер Ленкома Алексей Франдетти
, уточняет пресс-служба театра.
Создатели постановки предлагают современный взгляд на вечные тексты классика русской литературы в исполнении всех поколений артистов «Ленкома Марка Захарова». В спектакле заняты народный артисты РФ Сергей Степанченко
и Александр Сирин
, заслуженный артист РФ Игорь Миркурбанов
, а также молодое поколение труппы — Станислав Тикунов
, Александр Горелов
, Алена Митрошина
, Ясмин Мамаева
, Наталья Инькова
, Станислав Беляев
и другие. В роли Моцарта Иван Рысин
и Виктор Маминов
.
Место действия перенесено в условное «Кабаре», в котором угадывается и литературный салон, и ресторан начала ХХ века, и современный клуб. Такой ход долженн подчеркнуть вечность и современность текстов Пушкина. Обитатели Кабаре становятся главными героями повествования, а специально созданные джазовые, инструментальные и вокальные композиции на стихи Пушкина — звукообразом спектакля. Для музыкального оформления приглашен Большой Джазовый оркестр под руководством Петра Востокова, который станет действующим лицом спектакля. Также на ленкомовской сцене впервые появятся воздушные акробаты Цирка на Цветном бульваре
. Директором театрального проекта является заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер
.
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