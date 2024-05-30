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Сергей Степанченко и Игорь Миркурбанов сыграют в музыкальном спектакле Алексея Франдетти «Кабаре Пушкин»

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Новости театра >>
30 мая 2024
К 225-летию Александра Сергеевича Пушкина Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» 6 июня представит музыкальный спектакль «Кабаре Пушкин» по мотивам драматического цикла «Маленькие трагедии». Автором сценической версии и постановщиком выступит главный режиссер Ленкома Алексей Франдетти, уточняет пресс-служба театра.

Сергей Степанченко и Игорь Миркурбанов сыграют в музыкальном спектакле Алексея Франдетти «Кабаре Пушкин»

Создатели постановки предлагают современный взгляд на вечные тексты классика русской литературы в исполнении всех поколений артистов «Ленкома Марка Захарова». В спектакле заняты народный артисты РФ Сергей Степанченко и Александр Сирин, заслуженный артист РФ Игорь Миркурбанов, а также молодое поколение труппы — Станислав Тикунов, Александр Горелов, Алена Митрошина, Ясмин Мамаева, Наталья Инькова, Станислав Беляев и другие. В роли Моцарта Иван Рысин и Виктор Маминов.

Место действия перенесено в условное «Кабаре», в котором угадывается и литературный салон, и ресторан начала ХХ века, и современный клуб. Такой ход долженн подчеркнуть вечность и современность текстов Пушкина. Обитатели Кабаре становятся главными героями повествования, а специально созданные джазовые, инструментальные и вокальные композиции на стихи Пушкина — звукообразом спектакля. Для музыкального оформления приглашен Большой Джазовый оркестр под руководством Петра Востокова, который станет действующим лицом спектакля. Также на ленкомовской сцене впервые появятся воздушные акробаты Цирка на Цветном бульваре. Директором театрального проекта является заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   30.05.2024 - 19:23
Интересно посмотреть. Пока из всего что связано с юбилеем Пушкина зацепило больше всего. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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ЛенкомМосковский цирк Никулина на Цветном бульваре

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