Сергей Степанченко и Игорь Миркурбанов сыграют в музыкальном спектакле Алексея Франдетти «Кабаре Пушкин»

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Праздничное событие зрители смогут увидеть в прямой трансляции телеканала «Россия» 6 июня

Хабенский, Миронов, Купченко и Неелова отметят 225-летие Пушкина концертом в Болдино

В Театре на Васильевском покажут спектакль «Однажды» с Розой Хайруллиной

27 мая

В Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова поставили «Метель» по «Повестям Белкина»

Премьера спектакля, приуроченного к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоится 27 и 28 мая