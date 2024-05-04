В Санкт-Петербургской «Мастерской» поставили чеховского «Платонова»

В конюшенном флигеле Юсуповского дворца 10 мая в 19.00 состоится премьера «Платонова» Санкт-Петербургской «Мастерской». Согласно пресс-службе театра, иммерсивный спектакль по ранней пьесе Чехова поставил молодой режиссер Сергей Паньков, он же сыграл главную роль.
фото: пресс-служба «Мастерской»
У постановки, помимо иммерсивности, есть еще одна важная особенность — site specific, т.е. ее показывают в городских усадьбах. Первый показ прошел в усадьбе Державина, следующая остановка – усадьба Юсуповых на улице Декабристов.
Пьесу «Платонов», известную также под названиями «Безотцовщина» и «Пьеса без названия», Антон Павлович написал в студенчестве. Рукопись была найдена уже после смерти автора. В этом произведении очевидны корни всей чеховской драматургии – только представления о людях и событиях еще по-юношески обострены, суждения резки, оценки категоричны.
фото: пресс-служба «Мастерской»
Это история о молодых, красивых, веселых и абсолютно бессмысленных людях, не научившихся ценить данное жизнью, людей рядом с собой, друзей и дружбу, любовь и любимых, постоянно пытающихся вернуть прошлое, в котором, как им кажется, они были куда счастливее, чем в настоящем. У них есть все – внешность, положение, занятие, друзья, дом, где им всегда рады, но им чего-то не хватает для того, чтобы они были счастливы.
По словам Сергея Панькова, «молодой Чехов хотел многое вместить в свою первую пьесу – оттуда берут начало все его зрелые произведения. Я это очень хорошо понимаю: главному герою в пьесе 27 лет (несмотря на то, что Александру Калягину в фильме "Неоконченная пьеса для механического пианино" около 40). Помню, как я прочитал пьесу, вышел на улицу, сел на лавочку и понял: это я. Это мои переживания, все это важно, это все меня задевает- размышления о судьбах России, о поколениях, об отцах и детях. В "Платонове" очень много персонажей, очень много тем – сам за себя говорит тот факт, что пьесу ни разу не ставили целиком. Чтобы она не уходила сквозь пальцы, нужно понимать, про что именно ты ставишь. У меня получилось, мне кажется, выбрать куски, которые дают возможность познакомиться с персонажами Чехова и отследить важные для меня темы».
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