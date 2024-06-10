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Премьера циркового спектакля по мотивам сериала «Трудные подростки» состоится в июле

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Новости театра >>
10 июня 2024
Премьерные показы циркового спектакля по мотивам сериала «Трудные подростки» от Упсала-цирка и онлайн-кинотеатра Wink.ru состоятся 4, 6 и 7 июля. Специально для постановки свой дебютный трек запишет победительница «Новых пацанок» Кира Медведева, а после выступит с ним на одном из первых показов, в котором поучаствуют и актеры «Трудных подростков». Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Премьера циркового спектакля по мотивам сериала «Трудные подростки» состоится в июле
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Главными героями спектакля стали подростки, которых еще недавно можно было назвать трудными. 12 артистов через акробатические трюки и этюды расскажут о любви, взрослении, поиске себя и своего места в жизни. Все трюки выполняются без страховки, для этого ребята уже на протяжении пяти лет регулярно занимаются с тренерами цирка.

«На показе финальной серии “Трудных подростков” я впервые увидела представление Упсала-Цирка и меня поразили эти драйвовые ребята своим энтузиазмом, горящими глазами и невероятной энергией. Я даже не думала заниматься музыкой и не хотела записывать собственный трек, но близкие люди сказали, что так можно прожить свою боль и помочь другим ее пережить, так что Упсала стали для меня неким знаком, что пора начать! Мне хочется, чтобы каждый подросток, столкнувшись со сложностями в жизни, посмотрел этот спектакль и нашел в себе силы справиться. Надеюсь, что моя музыка в этом тоже поможет!» — рассказала Кира Медведева.

Действие цирковой постановки будет проходить в декорациях съемочной площадки со сценой-трансформером. На ней с помощью 3D-проекций будут сменяться три локации: спортплощадка, крыша и гаражи. «Мы хотели показать подростков такими, какие они есть, без приукрашиваний. В целом, этим спектаклем хотелось сказать миру, что молодость всегда права, что у нее есть огромные шансы изменять мир, совершать ошибки, создавать новое. В ней очень много мудрости, силы и желания жить, даже несмотря на трудные этапы и сложность коммуникации с внешним миром. Молодость — огромный шанс, возможность жить и развиваться», — поделилась режиссер спектакля Лариса Афанасьева.

Премьера циркового спектакля по мотивам сериала «Трудные подростки» состоится в июле
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Видеоверсия спектакля будет опубликована на Wink.ru. «"Трудные подростки" стал культовым молодежным хитом последних лет, вышло пять сезонов, и мы точно знаем, что этот проект помог многим подросткам в сложном и трепетном периоде взросления. И нам очень не хотелось, чтобы история нашего сериала просто закончилась, так появилась идея продолжить его в формате спектакля. Здорово, что команда Упсалы тоже помогает ребятам найти себя в жизни и творчестве, встретить друзей. Видеоверсию спектакля мы отдельно опубликуем на Wink.ru, чтобы все поклонники "Трудных" из разных городов смогли с ним познакомиться и еще раз вспомнить любимых героев», — добавила директор департамента маркетинга и PR Wink.ru Евгения Мельникова.

Упсала-Цирк начинался в 2000 году как социальная инициатива и со временем превратился в независимый культурный проект, «единственный в мире цирк для хулиганов», как его называют сами основатели — Лариса Афанасьева и Астрид Шорн. Здесь подростки из групп социального риска и с особенностями в развитии меняют свои жизненные сценарии через регулярные цирковые тренировки и создание спектаклей, экспериментируя с жанрами и формами. За 24 года цирк побывал с гастролями по всей России и Европе, а в 2018-м один из его спектаклей стал лауреатом «Золотой маски».
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Премьера циркового спектакля по мотивам сериала «Трудные подростки» состоится в июле фотографии
Премьера циркового спектакля по мотивам сериала «Трудные подростки» состоится в июле фотографии
Премьера циркового спектакля по мотивам сериала «Трудные подростки» состоится в июле фотографии
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