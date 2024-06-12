Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Светлана Ходченкова и Александр Метелкин окажутся между небом и землей в «Зале ожидания»

12 июня
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
12 июня 2024
На сцене театра имени Ермоловой 14 и 15 октября состоится премьера спектакля Павла Пархоменко «Зал ожидания» со Светланой Ходченковой и Александром Метелкиным. Это новая постановка «Ателье» — крупнейшего частного театра России, который в прошлом сезоне отметил 30 лет, уточняет пресс-служба бывшего «Независимого театрального проекта».

Светлана Ходченкова и Александр Метелкин окажутся между небом и землей в «Зале ожидания»
фото: пресс-служба театра «Ателье»

«Так получилось, что мы довольно давно не выпускали премьер. Это связано с тем, что за последние годы сильно изменился зритель. Можно сказать, что все это время мы занимались его изучением и поиском текста, который мог бы его привлечь. Для нас это очередной азарт, вся команда воодушевлена. Я счастлив, что в спектакле заняты любимые артисты – со Светой мы делаем уже пятый спектакль, а Саша блистательно играет в нашем самом хулиганском проекте Ladies' Night», — прокомментировал основатель театра «Ателье» и продюсер спектакля Эльшан Мамедов.

Зрителей ожидает российская версия пьесы La Valse du hasard известного французского драматурга Виктора Аима, произведения которого ставились во многих странах мира. Это уникальная история отношений героев: между небом и землей, мужчиной и женщиной, игрой и реальностью.

«Зал ожидания»


«В меня очень попала тема пьесы – пробуждение сознания. Героиня для меня – грешница, вся ее жизнь – это ошибка на ошибке. Иногда нужно дойти до самого дна, чтобы проснуться. Атмосфера частного театра оказалась приятнее и теплее что ли. В отличие от репертуарного, где я служу, здесь больше согласия, меньше регламента, но есть и свои сложности. Я никогда не ставил спектакль на двух артистов, и для меня это, конечно, вызов – ведь я привык работать с режиссерской формой, а в "Зале ожидания" взаимоотношения важнее, и режиссура должна быть бесшовной, почти невидимой», — говорит режиссер Павел Пархоменко.

По сюжету главный герой оказался между двух миров. Куда дальше? Что после? Зависит от того, как была прожита жизнь. Будущее находится в абсолютной власти Ангела. Мудрого, смешного, искреннего. Он предлагает сыграть в игру. Правила просты: рассказать о своей жизни предельно честно, избегая банальностей. Если согласиться, то следует помнить – даже один неверный шаг может все изменить. Шанс достучаться до небес есть.

Светлана Ходченкова и Александр Метелкин окажутся между небом и землей в «Зале ожидания»
фото: пресс-служба театра «Ателье»

Для Александра Метелкина «этот проект очень интересен и привлек своей неочевидной сюжетной линией. Это история на двоих, но мне предстоит сыграть сразу шесть ролей. Такой практики у меня еще не было. Для меня очень важно, что "Зал ожидания" – это новый проект театра "Ателье", с которым я уже выпустил спектакль Ladies' Night. У меня нет сомнений, что с этой командой во главе с Эльшаном Мамедовым мы можем сделать что-то стоящее и невероятно интересное».

Светлана Ходченкова впервые на профессиональной сцене появилась сразу после института в спектакле Виктора Шамирова «Госпиталь "Мулен Руж"», имевшем большой зрительский успех.

Светлана Ходченкова и Александр Метелкин окажутся между небом и землей в «Зале ожидания»
фото: пресс-служба театра «Ателье»

«"Зал ожидания" для меня – это именно та история, с которой я хочу вернуться в театр после довольно долгого перерыва, и новая актерская задача. Нам предстоит совместить два способа существования – кино и театр. Это сложно и очень увлекательно», — поведала о новой роли Светлана Ходченкова.

Театр «Ателье», ранее известный под названием «Независимый театральный проект», Эльшан Мамедов создал в 1993 году. Первый спектакль «Игра в жмурики» имел ошеломительный успех и во многом задал вектор развития, которому театр верен и по сей день: постановки создают профессионалы высочайшего класса, в них играют звезды первой величины, и пьесы выбираются только те, которые находят отклик в сердцах современного зрителя.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В основной конкурс «Пилота» вошли сериалы с Бондарчуком, Исаковой, Биковичем, Ходченковой и Калюжным
Александр Метелкин: «Детей роботу не доверю»
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Эльшан МамедовАлександр Метёлкин (II)Павел ПархоменкоСветлана ХодченковаВиктор Шамиров
театры
АтельеНТПТеатр имени Ермоловой

фотографии >>
Светлана Ходченкова и Александр Метелкин окажутся между небом и землей в «Зале ожидания» фотографии
Светлана Ходченкова и Александр Метелкин окажутся между небом и землей в «Зале ожидания» фотографии
Светлана Ходченкова и Александр Метелкин окажутся между небом и землей в «Зале ожидания» фотографии
Светлана Ходченкова и Александр Метелкин окажутся между небом и землей в «Зале ожидания» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Гала Самойлова
11 июня ушла из жизни актриса Гала Самойлова.
Альбертс Белс
11 июня ушёл из жизни писатель, сценарист Альбертс Белс.
Николай Исполатов
10 июня ушёл из жизни актёр Николай Исполатов.
Юрий Кондратьев
10 июня ушёл из жизни актёр Юрий Кондратьев.

День рождения >>

Алексей Барабаш
Алиса Гребенщикова
Александр Дьяченко
Алексей Коряков
Роман Маякин
Ёдгар Сагдиев
Пётр Скворцов
Александр Сластин
Олег Филипчик
Николь Берже
Марио Касас
ДиДжей Куаллс
Уильям Ландигэн
Джейсон Мьюз
Фрэнсис О'Коннор
Нора Чирнер
все родившиеся 12 июня >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Гарольда Фрая
драма, экранизация
Великобритания, 2023
Игра королевы
драма, исторический фильм, триллер
Великобритания, 2023
Хозяин Алтайских гор
фильм о животных
Россия, 2023
Четыре души Койота
боевик, драма, приключения
Венгрия, 2023
Загадка волшебного острова
детский фильм, приключения
Нидерланды, 2021
Заклятье. Шёпот ведьм
триллер, фильм ужасов
Россия, 2023
Папа
драма, комедия
США, 2023
Подарок
комедия, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Проклятие «Зов могилы»
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Бар МоскваЧики
комедия, приключения
Россия, 2024
10 жизней
истерн, комедия, семейное кино
Великобритания, Канада, 2023
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram