Светлана Ходченкова и Александр Метелкин окажутся между небом и землей в «Зале ожидания»

«Так получилось, что мы довольно давно не выпускали премьер. Это связано с тем, что за последние годы сильно изменился зритель. Можно сказать, что все это время мы занимались его изучением и поиском текста, который мог бы его привлечь. Для нас это очередной азарт, вся команда воодушевлена. Я счастлив, что в спектакле заняты любимые артисты – со Светой мы делаем уже пятый спектакль, а Саша блистательно играет в нашем самом хулиганском проекте Ladies' Night», — прокомментировал основатель театра «Ателье» и продюсер спектакля Эльшан Мамедов.
Зрителей ожидает российская версия пьесы La Valse du hasard известного французского драматурга Виктора Аима, произведения которого ставились во многих странах мира. Это уникальная история отношений героев: между небом и землей, мужчиной и женщиной, игрой и реальностью.
«Зал ожидания»
«В меня очень попала тема пьесы – пробуждение сознания. Героиня для меня – грешница, вся ее жизнь – это ошибка на ошибке. Иногда нужно дойти до самого дна, чтобы проснуться. Атмосфера частного театра оказалась приятнее и теплее что ли. В отличие от репертуарного, где я служу, здесь больше согласия, меньше регламента, но есть и свои сложности. Я никогда не ставил спектакль на двух артистов, и для меня это, конечно, вызов – ведь я привык работать с режиссерской формой, а в "Зале ожидания" взаимоотношения важнее, и режиссура должна быть бесшовной, почти невидимой», — говорит режиссер Павел Пархоменко.
По сюжету главный герой оказался между двух миров. Куда дальше? Что после? Зависит от того, как была прожита жизнь. Будущее находится в абсолютной власти Ангела. Мудрого, смешного, искреннего. Он предлагает сыграть в игру. Правила просты: рассказать о своей жизни предельно честно, избегая банальностей. Если согласиться, то следует помнить – даже один неверный шаг может все изменить. Шанс достучаться до небес есть.
фото: пресс-служба театра «Ателье»
Для Александра Метелкина «этот проект очень интересен и привлек своей неочевидной сюжетной линией. Это история на двоих, но мне предстоит сыграть сразу шесть ролей. Такой практики у меня еще не было. Для меня очень важно, что "Зал ожидания" – это новый проект театра "Ателье", с которым я уже выпустил спектакль Ladies' Night. У меня нет сомнений, что с этой командой во главе с Эльшаном Мамедовым мы можем сделать что-то стоящее и невероятно интересное».
Светлана Ходченкова впервые на профессиональной сцене появилась сразу после института в спектакле Виктора Шамирова «Госпиталь "Мулен Руж"», имевшем большой зрительский успех.
фото: пресс-служба театра «Ателье»
«"Зал ожидания" для меня – это именно та история, с которой я хочу вернуться в театр после довольно долгого перерыва, и новая актерская задача. Нам предстоит совместить два способа существования – кино и театр. Это сложно и очень увлекательно», — поведала о новой роли Светлана Ходченкова.
Театр «Ателье», ранее известный под названием «Независимый театральный проект», Эльшан Мамедов создал в 1993 году. Первый спектакль «Игра в жмурики» имел ошеломительный успех и во многом задал вектор развития, которому театр верен и по сей день: постановки создают профессионалы высочайшего класса, в них играют звезды первой величины, и пьесы выбираются только те, которые находят отклик в сердцах современного зрителя.
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