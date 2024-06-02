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Алексей Франдетти работает над шансон-мюзиклом про Соньку Золотую Ручку

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Новости театра >>
2 июня 2024

Песни Михаила Круга послужат основой для музыкально-драматического спектакля Алексея Франдетти, посвященного Соньке Золотой Ручке. Премьера шансон-мюзикла намечена на осень 2024 года, уточняет пресс-служба продюсерской компании «Культура».

Алексей Франдетти работает над шансон-мюзиклом про Соньку Золотую Ручку

«Компания "Культура" бросила мне настоящий вызов — придумать спектакль по всенародно любимым песням Михаила Круга. С одной стороны — мегахиты, а с другой − совсем не театральная музыка. Задача непростая. Когда я уже был готов сдаться, в голову пришла отличная идея — поженить между собой красоту интерьеров и костюмов Петербурга начала ХХ века, историю знаменитой авантюристки Соньки Золотой ручки и песни, которые знают наизусть несколько поколений. Как часто это происходит, я снова иду в ту сторону, куда еще никто не ходил. Однозначно это будет интересно и очень красиво», — отметил режиссер Алексей Франдетти.

Зрителям обещают захватывающий сюжет о любви, страсти и предательстве, который объединит в себе музыку шансонье и драматичную историю смелой авантюристки. По словам генерального директора компании «Культура» Василия Каштанова, «это будет принципиально новое для театра произведение. Наличие трех легендарных составляющих — режиссера, композитора и исторического персонажа — сделает эту постановку эмоциональной, необычной и гениальной».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   2.06.2024 - 15:12
Если любишь шансон, тогда это подарок. Человек-легенда в жанре, послушать еще раз композиции да еще в спектакле....Кайф. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   2.06.2024 - 14:54
Режиссера Алексея Франдетти, стоит поощрить в данной картине. Задача сама по себе не проста. Михаил Кругм , народный артист, но и правда его песни не под каждую картину можно поставить. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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