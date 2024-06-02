Алексей Франдетти работает над шансон-мюзиклом про Соньку Золотую Ручку

Песни Михаила Круга
послужат основой для музыкально-драматического спектакля Алексея Франдетти
, посвященного Соньке Золотой Ручке. Премьера шансон-мюзикла намечена на осень 2024 года, уточняет пресс-служба продюсерской компании «Культура».
«Компания "Культура" бросила мне настоящий вызов — придумать спектакль по всенародно любимым песням Михаила Круга. С одной стороны — мегахиты, а с другой − совсем не театральная музыка. Задача непростая. Когда я уже был готов сдаться, в голову пришла отличная идея — поженить между собой красоту интерьеров и костюмов Петербурга начала ХХ века, историю знаменитой авантюристки Соньки Золотой ручки и песни, которые знают наизусть несколько поколений. Как часто это происходит, я снова иду в ту сторону, куда еще никто не ходил. Однозначно это будет интересно и очень красиво», —
отметил режиссер Алексей Франдетти.
Зрителям обещают захватывающий сюжет о любви, страсти и предательстве, который объединит в себе музыку шансонье и драматичную историю смелой авантюристки. По словам генерального директора компании «Культура» Василия Каштанова, «это будет принципиально новое для театра произведение. Наличие трех легендарных составляющих — режиссера, композитора и исторического персонажа — сделает эту постановку эмоциональной, необычной и гениальной».
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