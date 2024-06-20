По песням Александра Розенбаума поставят мюзикл

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Главная тема Главный шедевр Хаяо Миядзаки возвращается! Вспоминаем все фильмы классика: от хорошего — к лучшему А какая работа мэтра больше всего впечатлила вас?

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Обзор сериалов Как собирали «Чужие деньги»: репортаж со съемок сериала Проект выйдет на Иви в 2025 году

Спутник телезрителя «Красотка в ударе»: Страшное бессилие 18 июня, 21:00, viju TV1000 русское

Главная тема Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе Заветные желания и трудности на пути к их достижению

Новости кино Дмитрий Лысенков, Олег Гаас и Сергей Маковецкий вернутся во втором сезоне «Телохранителей» Продолжение комедийного сериала покажет ТНТ