Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «10 жизней»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

По песням Александра Розенбаума поставят мюзикл

20 июня
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
20 июня 2024

Творчество классика «авторской песни» Александра Розенбаума послужит основой для мюзикла, который создают медиагруппа «Красный квадрат» и Плюс Студия. Премьера в столичном Театре эстрады запланирована на осень 2025 года, уточняет пресс-служба спектакля.

По песням Александра Розенбаума поставят мюзикл
фото: Александр Розенбаум

«Очень радуюсь тому, что "Красный квадрат" запускает проект мюзикла по моим песням. Для меня это, конечно, очень важное событие. Я давно, давно об этом мечтал. Еще с Аркадием Вайнером, моим близким человеком, мы думали об этом. Но, к сожалению, его смерть помешала выполнить задуманное. Мои песни достаточно драматургичные. Я стараюсь рисовать картины жизни человека, людей в самых разных сферах человеческого существования. Разные характеры. И все это, конечно, возможно поставить на сцене или снять кино, неважно. То есть дать изобразительный ряд музыкально-литературному наполнению произведения. И предложение "Красного квадрата" очень ценно для меня. Я благодарен ребятам, которые взялись за это дело очень профессионально, с внушающими надежды персонажами, людьми. Я думаю, что все должно получиться. По крайней мере, буду всячески этому способствовать. И делать все для того, чтобы это получилось. Спасибо еще раз большое. Будем ждать начала работы», — пркомментировал Александр Розенбаум.

Режиссером и автором сценария постановки выступит Михаил Миронов, поставивший мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Для нового спектакля создатели изобретут мультивселенную героев и смыслов, которая будет интересна разным поколениям и возрастам. Сюжетные линии будут переплетаться с хитами и неизвестными широкой аудитории композициями Розенбаума.


«Нам вместе с коллегами в Плюс Студии всегда было интересно изучать музыкальные феномены, которые сформировали целые течения в этом виде искусства. Пожалуй, самым громким примером последних лет стало возрождение ошеломляющей популярности группы "Король и Шут", которая удивительным образом объединяет любовь детей и взрослых панков, является настоящей соединительной тканью между разными поколениями одной культуры. Нам стало интересно, кто еще сумел объединить несоединимое и поняли, что творчество Александра Яковлевича – это не менее захватывающий парадокс. Здесь и новеллы о казацкой вольнице, и криминал, и сюжеты из жизни скорой помощи – все они находят отклик у самых разных людей от библиотекаря до шансонье. Наш будущий спектакль – это мультивселенная из героев и тем, где мы разбираемся в том, как появляется этот многогранный мир, что позволяет объединять поколения и разные социальные группы людей. Не уверен, что мы нашли ответ прямо сейчас, но убежден, что нам безумно интересно препарировать этот феномен», – поделился креативный продюсер театрального направления в Плюс Студии Михаил Миронов.

Для «Красного квадрата» и Яндекс Афиши это не первый опыт совместного запуска театральных проектов. Сейчас на легендарной сцене ДК имени Горбунова идет популярное мультимедийное театрально-цирковое шоу «Антигравитация».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алексей Франдетти работает над шансон-мюзиклом про Соньку Золотую Ручку
В театре «Модернъ» поставят мюзикл «Красная шапочка & Серый волк»
Поиск по меткам
Мюзиклтеатральная премьера
персоны
Михаил МироновАлександр Розенбаум
театры
Театр Эстрады

анонс

Спецпроект «10 жизней»

Скорбим

Наталья Дорошенко
19 июня ушла из жизни актриса Наталья Дорошенко.
Любовь Жеботинская
18 июня ушла из жизни актриса Любовь Жеботинская.
Михаил Мальченко
18 июня ушёл из жизни актёр Михаил Мальченко.
Эмма Абайдуллина
18 июня ушла из жизни Эмма Абайдуллина.
Торгын Тасыбекова
18 июня ушла из жизни актриса Торгын Тасыбекова.
Анук Эме
18 июня ушла из жизни актриса Анук Эме.

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Юрий Визбор
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Николь Кидман
Оди Мерфи
Майлз О'Киффи
Россана Подеста
Эррол Флинн
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Унесённые призраками
мистика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2001
Пришельцы
боевик, научная фантастика, фэнтези
Южная Корея, 2022
Паранормальные явления. Поместье призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Семейный переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Тур с Иванушками
музыкальная комедия, роуд-муви
Россия, 2024
В поисках Адама
драма
США, 2024
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Маленькая девочка в голубом
биография, драма
Бельгия, Франция, 2023
Не_жилец
триллер
США, 2023
Проклятие демона
драма, мелодрама, мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Медвежий переполох
детский фильм, комедия, приключения, экранизация
Перу, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?