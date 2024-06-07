Владимир Машков стал директором «Современника», а Константин Богомолов – худруком Театра Романа Виктюка

Сразу в нескольких столичных театрах произошли кадровые изменения. Новым директором «Современника
» стал Владимир Машков
, сообщается на сайте mos.ru. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры
стал Евгений Герасимов
, а Театра Романа Виктюка
— Константин Богомолов
.
«При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной
», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.
По словам Владимира Машкова, на новой должности он планирует развивать русский психологический театр. «Работа предстоит большая. Театр Олега Табакова и театр "Современник" связаны одной эпохой, связаны именами одних и тех же создателей, смыслами, задачами. Развивать будем то же направление, с которого начался театр "Современник" и Театр Олега Табакова – развивать будем русский психологический театр. Театр – тем более с таким названием, как "Современник", – бесспорно, должен держать руку на пульсе времени. А психологический театр – это театр, центром которого всегда являлся и будет являться артист
», – передает слова актера телеканал «Москва 24».
Кроме того, сцену на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда присоединят к Московскому еврейскому театру «Шалом»
. А Московский театр кукол
объединят с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале этого года.
обсуждение >>