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Владимир Машков стал директором «Современника», а Константин Богомолов – худруком Театра Романа Виктюка

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Новости театра >>
7 июня 2024

Сразу в нескольких столичных театрах произошли кадровые изменения. Новым директором «Современника» стал Владимир Машков, сообщается на сайте mos.ru. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театра Романа ВиктюкаКонстантин Богомолов.

Владимир Машков стал директором «Современника», а Константин Богомолов – худруком Театра Романа Виктюка

«При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

По словам Владимира Машкова, на новой должности он планирует развивать русский психологический театр. «Работа предстоит большая. Театр Олега Табакова и театр "Современник" связаны одной эпохой, связаны именами одних и тех же создателей, смыслами, задачами. Развивать будем то же направление, с которого начался театр "Современник" и Театр Олега Табакова – развивать будем русский психологический театр. Театр – тем более с таким названием, как "Современник", – бесспорно, должен держать руку на пульсе времени. А психологический театр – это театр, центром которого всегда являлся и будет являться артист», – передает слова актера телеканал «Москва 24».

Кроме того, сцену на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда присоединят к Московскому еврейскому театру «Шалом». А Московский театр кукол объединят с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале этого года.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Milana Pertnul (Томск)   7.06.2024 - 13:35
Перестановка кадров конечно неплоха. Но как Машков стал директором? Он же вроде режиссёр...Молод еще для директора. читать далее>>
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