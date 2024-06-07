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Евгений Миронов, Ирина Купченко и Константин Хабенский прочитали стихи Пушкина в Болдино

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7 июня 2024
В родовой усадьбе Александра Сергеевича Пушкина, Музее-заповеднике «Болдино» Нижегородской области, 6 июня состоялся концерт «Отражения», приуроченный к 225-летию великого русского поэта. Прямую трансляцию зрители смотрели в эфире телеканала «Россия» и медиаплатформы «Смотрим», а также слушали на радиостанции «Маяк», сообщает пресс-служба ВГТРК.

Евгений Миронов, Ирина Купченко и Константин Хабенский прочитали стихи Пушкина в Болдино
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В концерте приняли Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неелова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Пелагея, Полина Агуреева, Лев Зулькарнаев, а также победители Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Лука Моромов, Артемий Хрущалин и Анастасия Тюрина. Зрители увидели выступления Хора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина и Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Ведущими вечера выступили Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Со сцены прозвучали стихи и отрывки из произведений Пушкина и других русских писателей, во все времена посвящавших ему свои строки. Евгений Миронов, открывший торжественный концерт, прочитал отрывок из «Евгения Онегина»; Марина Неелова выбрала для своего выступления «Сказку о рыбаке и рыбке»; Ирина Купченко – стихотворение «Во глубине сибирских руд», написанное в поддержку декабристов, сосланных в Сибирь; Константин Хабенский – отрывок из «Моцарта и Сальери» из «Маленьких трагедий», созданных как раз в Болдино. Три произведения, в которых Пушкин размышлял о времени, о жизни и о счастье, – «Пора, мой друг, пора», «Брожу ли я…» и «Если жизнь тебя обманет» – исполнили три артиста разных поколений – Евгений Ткачук, Евгений Миронов и Станислав Любшин. Эпизод из литературно-публицистического этюда «Колеблет твой треножник» Александра Солженицына прочитала Наталия Солженицына. Полина Агуреева исполнила песню «Кавалергарды» из фильма «Звезда пленительного счастья» на слова Булата Окуджавы и музыку Исаака Шварца. Образ времени, созданный Пушкиным в стихотворении «Телега жизни», вдохновил Владимира Высоцкого на создание одной из самых известных его песен – «Кони привередливые», которую спела Ирина Пегова.

Евгений Миронов, Ирина Купченко и Константин Хабенский прочитали стихи Пушкина в Болдино
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

На протяжении всего концерта участникам представления аккомпанировал Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, который выступил художественным руководителем вечера.

«Это большое счастье для нас увидеть эту усадьбу, природу, где наше все – Пушкин – провел много времени. И чувство такое – посильнее будет, чем посетить Зальцбург, где родился Моцарт. Сегодня Пушкин – это наша гордость, как Петр Ильич Чайковский», — добавил Юрий Башмет. Видеозапись концерта «Отражения» доступна на платформе «Смотрим».
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Хабенский, Миронов, Купченко и Неелова отметят 225-летие Пушкина концертом в Болдино
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Полина АгурееваЮрий БашметВладимир ВысоцкийДарья ЗлатопольскаяЛев ЗулькарнаевИрина КупченкоСтанислав ЛюбшинАндрей МалаховЕвгений МироновИгорь МоисеевМарина НеёловаБулат ОкуджаваИрина ПеговаПелагеяАлександр СолженицынЕвгений ТкачукКонстантин ХабенскийИсаак Шварц
фильмы
Звезда пленительного счастья

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Евгений Миронов, Ирина Купченко и Константин Хабенский прочитали стихи Пушкина в Болдино фотографии
Евгений Миронов, Ирина Купченко и Константин Хабенский прочитали стихи Пушкина в Болдино фотографии
Евгений Миронов, Ирина Купченко и Константин Хабенский прочитали стихи Пушкина в Болдино фотографии
Евгений Миронов, Ирина Купченко и Константин Хабенский прочитали стихи Пушкина в Болдино фотографии
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