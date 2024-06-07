Евгений Миронов, Ирина Купченко и Константин Хабенский прочитали стихи Пушкина в Болдино

В родовой усадьбе Александра Сергеевича Пушкина, Музее-заповеднике «Болдино» Нижегородской области, 6 июня состоялся концерт «Отражения», приуроченный к 225-летию великого русского поэта. Прямую трансляцию зрители смотрели в эфире телеканала «Россия» и медиаплатформы «Смотрим», а также слушали на радиостанции «Маяк», сообщает пресс-служба ВГТРК.
Со сцены прозвучали стихи и отрывки из произведений Пушкина и других русских писателей, во все времена посвящавших ему свои строки. Евгений Миронов, открывший торжественный концерт, прочитал отрывок из «Евгения Онегина»; Марина Неелова выбрала для своего выступления «Сказку о рыбаке и рыбке»; Ирина Купченко – стихотворение «Во глубине сибирских руд», написанное в поддержку декабристов, сосланных в Сибирь; Константин Хабенский – отрывок из «Моцарта и Сальери» из «Маленьких трагедий», созданных как раз в Болдино. Три произведения, в которых Пушкин размышлял о времени, о жизни и о счастье, – «Пора, мой друг, пора», «Брожу ли я…» и «Если жизнь тебя обманет» – исполнили три артиста разных поколений – Евгений Ткачук, Евгений Миронов и Станислав Любшин. Эпизод из литературно-публицистического этюда «Колеблет твой треножник» Александра Солженицына прочитала Наталия Солженицына. Полина Агуреева исполнила песню «Кавалергарды» из фильма «Звезда пленительного счастья» на слова Булата Окуджавы и музыку Исаака Шварца. Образ времени, созданный Пушкиным в стихотворении «Телега жизни», вдохновил Владимира Высоцкого на создание одной из самых известных его песен – «Кони привередливые», которую спела Ирина Пегова.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
На протяжении всего концерта участникам представления аккомпанировал Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, который выступил художественным руководителем вечера.
«Это большое счастье для нас увидеть эту усадьбу, природу, где наше все – Пушкин – провел много времени. И чувство такое – посильнее будет, чем посетить Зальцбург, где родился Моцарт. Сегодня Пушкин – это наша гордость, как Петр Ильич Чайковский», — добавил Юрий Башмет. Видеозапись концерта «Отражения» доступна на платформе «Смотрим».
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