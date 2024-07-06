Видеоверсию циркового спектакля по «Трудным подросткам» покажут этим летом

что почитать?

В прокате с 20 марта 2025 года

Папа двух ангелочков: Виктор Добронравов, медвежонок и овчарка в тизер-трейлере «Пальмы-2»

«И снова здравствуйте!-3»: Не грози кондитеру

Эвелина Бледанс станет соперницей Дмитрия Брекоткина в продолжении сериала «Мама будет против»

В ночь с 5 на 6 июня, 03:50, Кинопремьера

«Копенгагена не существует»: А если найду?

Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова и Игорь Верник сыграют в семейном ромкоме «Прикосновение»

Елена Подкаминская и Антон Васильев попадут под программу защиты свидетелей

Интервью

Степан Девонин: «Самое важное в роли — это текст»

Артист и сценарист «Убойного отпуска» — о знаковых образах, работе в команде и собаках