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Видеоверсию циркового спектакля по «Трудным подросткам» покажут этим летом

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Новости театра >>
6 июля 2024
В Санкт-Петербургкском Упсала-Цирке прошла премьера циркового спектакля «Трудные подростки: гимн свободе и юности», созданного совместно с онлайн-кинотеатром Wink.ru по мотивам молодежного хита «Трудные подростки». Одну из ролей в нем исполнил актер сериала Владимир Гарцунов, а специальным гостем стала Алена Швиденкова. Спектакль станет репертуарным, а его видеоверсия будет доступна эксклюзивно на сервисе этим летом, уточняет пресс-служба платформы.

Видеоверсию циркового спектакля по «Трудным подросткам» покажут этим летом
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Специально для постановки победительница «Новых пацанок» Кира Медведева записала свой дебютный трек. Песня под названием «Стая» стала саундтреком проекта и с сегодняшнего дня доступна на музыкальных площадках. «Более подходящего пространства для первого музыкального выступления и презентации дебютного трека, чем Упсала-Цирк, я не могла себе представить. Ведь это тоже отзывается у меня, слова песни — это мое выражение боли, а у ребят — это цирковые представления, поэтому получился идеальный тандем. Здесь подростки могут честно и открыто говорить о том, что их по-настоящему волнует, о чем они переживают. Перед записью трека мы вдохновлялись сериалом и выступлениями Упсалы, хотели, чтобы музыка и слова отозвались в ребятах, наполнили их. Все прошло идеально», — поделилась певица.

Владимир Гарцунов, воплотивший образ Платона в сериале, не только исполнил одну из ролей в спектакле, но и помогал команде с постановкой: «Было круто вновь окунуться в атмосферу "Трудных подростков" и принять участие в таком невероятном спектакле. Я не выходил на сцену с 2013 года, и было здорово вновь ощутить вживую эти эмоции, этот небольшой мандраж перед выходом на сцену. В спектакле я был немного автором своей сцены и в целом помогал ребятам чем мог. Это было классно».

Видеоверсию циркового спектакля по «Трудным подросткам» покажут этим летом
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Постановка войдет в репертуар цирка на предстоящий театральный сезон, а премьерные показы для зрителей состоятся 6 и 7 июля.

«Совсем недавно закончился наш пятый сезон, поэтому, увидев на сцене ребят из Упсала-Цирка, которые немного перенимают образы и характеры героев сериала, я испытала целый спектр эмоций, как будто вернулась на съемочную площадку. Круто, что сейчас подростки могут говорить о сложностях вслух, не стесняясь, и получить необходимую поддержку. Ребята из Упсалы заряжают теплом, в них столько энергии, что в какой-то момент ты забываешь о внешнем мире, о статусе, о каких-то сложностях. После просмотра спектакля мне даже захотелось вместе с ними сделать какой-нибудь прыжок! Думаю, чем больше будет таких историй, тем быстрее наш мир будет переходить на сторону добра», — говорит Алена Швиденкова, сыгравшая Женю в «Трудных подростках».
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Видеоверсию циркового спектакля по «Трудным подросткам» покажут этим летом фотографии
Видеоверсию циркового спектакля по «Трудным подросткам» покажут этим летом фотографии
Видеоверсию циркового спектакля по «Трудным подросткам» покажут этим летом фотографии
Видеоверсию циркового спектакля по «Трудным подросткам» покажут этим летом фотографии
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