Видеоверсию циркового спектакля по «Трудным подросткам» покажут этим летом

В Санкт-Петербургкском Упсала-Цирке прошла премьера циркового спектакля «Трудные подростки: гимн свободе и юности», созданного совместно с онлайн-кинотеатром Wink.ru по мотивам молодежного хита «Трудные подростки». Одну из ролей в нем исполнил актер сериала Владимир Гарцунов, а специальным гостем стала Алена Швиденкова. Спектакль станет репертуарным, а его видеоверсия будет доступна эксклюзивно на сервисе этим летом, уточняет пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Специально для постановки победительница «Новых пацанок» Кира Медведева записала свой дебютный трек. Песня под названием «Стая» стала саундтреком проекта и с сегодняшнего дня доступна на музыкальных площадках. «Более подходящего пространства для первого музыкального выступления и презентации дебютного трека, чем Упсала-Цирк, я не могла себе представить. Ведь это тоже отзывается у меня, слова песни — это мое выражение боли, а у ребят — это цирковые представления, поэтому получился идеальный тандем. Здесь подростки могут честно и открыто говорить о том, что их по-настоящему волнует, о чем они переживают. Перед записью трека мы вдохновлялись сериалом и выступлениями Упсалы, хотели, чтобы музыка и слова отозвались в ребятах, наполнили их. Все прошло идеально», — поделилась певица.
Владимир Гарцунов, воплотивший образ Платона в сериале, не только исполнил одну из ролей в спектакле, но и помогал команде с постановкой: «Было круто вновь окунуться в атмосферу "Трудных подростков" и принять участие в таком невероятном спектакле. Я не выходил на сцену с 2013 года, и было здорово вновь ощутить вживую эти эмоции, этот небольшой мандраж перед выходом на сцену. В спектакле я был немного автором своей сцены и в целом помогал ребятам чем мог. Это было классно».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Постановка войдет в репертуар цирка на предстоящий театральный сезон, а премьерные показы для зрителей состоятся 6 и 7 июля.
«Совсем недавно закончился наш пятый сезон, поэтому, увидев на сцене ребят из Упсала-Цирка, которые немного перенимают образы и характеры героев сериала, я испытала целый спектр эмоций, как будто вернулась на съемочную площадку. Круто, что сейчас подростки могут говорить о сложностях вслух, не стесняясь, и получить необходимую поддержку. Ребята из Упсалы заряжают теплом, в них столько энергии, что в какой-то момент ты забываешь о внешнем мире, о статусе, о каких-то сложностях. После просмотра спектакля мне даже захотелось вместе с ними сделать какой-нибудь прыжок! Думаю, чем больше будет таких историй, тем быстрее наш мир будет переходить на сторону добра», — говорит Алена Швиденкова, сыгравшая Женю в «Трудных подростках».
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