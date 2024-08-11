Спектакли Дмитрия Волкострелова и Полины Шатохиной вошли в программу театрального фестиваля «Сенокос»

В Суздале и его окрестностях с 17 по 25 августа пройдет ежегодный театральный фестиваль «Сенокос». Об этом сообщает пресс-служба творческого сообщества МИРА, выступающего организатором смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
В программу включено семь спектаклей в разных жанрах современного театра, авторы которых отвечают на вопрос: «Что такое 1000 лет?». Постановки созданы в 2024 году и будут показаны впервые. Их авторы изучали Суздаль, знакомились с местными жителями и создали работы, которые позволят понять исторический контекст города с позиции современности.
Фестиваль откроется перформансом «Вокальный круг. Суздаль», зрители и участники которого отправятся в вокальное путешествие по Суздалю. Затем публике представят форум-спектакль Полины Шатохиной «Во дворе мира», где можно стать активным участником действия, высказывая свое мнение и влияя на развитие истории. «Суздальска кобыль» Дмитрия Мышкина по пьесе драматурга Алексея Синяева расскажет о Льве, Розе и мертвой лошади. Произведение выросло из истории захоронения коня в фундаменте, сильно впечатлившей Синяева произвело. Перформативная постановка «Искусство|НАС|ИЛИ|Я» Никиты Маркова погрузит зрителя в тему истоков человеческой жестокости и жажды власти. Спектакль-застолье «Праздник праздников» Даниила Филина позволит поразмышлять о важности праздника. А пластический перформанс «О чем говорит наличник» инклюзивной театральной лаборатории «Круг» исследует тысячелетнюю историю Суздаля через орнаменты на наличниках. Завершится «Сенокос» «Монологами о Суздали и повседневности» Дмитрия Волкострелова по пьесе Виктории Костюкевич. Четыре монолога возникли благодаря дневнику 16-летней жительницы Суздаля начала ХХ века Веры Селезневой, которая описала свои будни.
фото: пресс-служба фестиваля
Все этапы творческого исследовательского процесса смотра будут фиксироваться и послужат основой для неигрового фильма, чья премьера запланирована на ближайшую осень. Кроме того, в конце текущего года планируется выпуск сборника пьес, которые легли в основу спектаклей. В дальнейшем, эти пьесы могут быть поставлены на других площадках.
«Сенокос» создает свободное творческое сообщество авторов современного театра и зрителей. В рамках фестиваля проходят арт-резиденции, творческие лаборатории, читки, дебаты, показы эскизов, лекции. Художественным руководителем проекта является Дмитрий Мышкин, а организатором — центр современного искусства и культурного туризма в Суздале МИРА.
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