Режиссёр из Китая поставил спектакль в Театре Наций

10, 11, 12, 13 сентября на малой сцене Театра Наций состоится премьера спектакля «Я не убивала своего мужа» — первой постановки в России молодого китайского режиссёра Дин Итэна. Литературной основой спектакля послужил сатирический роман одного из самых известных современных китайских писателей Лю Чжэньюня «Я не Пань Цзинлянь».
фото: Пресс-служба Театра Наций
Пань Цзиньлянь — литературный образ, один из самых популярных в Китае женских архетипов, широко используемый в художественной культуре как символ прелюбодеяния, хитрости и злодейства. Главная героиня романа Лю Сюэлянь решается на фиктивный развод, в надежде обойти закон об ограничении рождаемости. Но после развода ее бывший муж внезапно женится на другой женщине, попутно обвинив бывшую жену в неверности. С этого момента Лю Сюэлянь начинает непримиримую борьбу за то, чтобы доказать всем, что она не Пань Цзиньлянь.
«В этой истории много китайской специфики, но она будет понятна людям любой национальности, потому что во-первых, наш спектакль про человеческие чувства, а во-вторых, про поиск правды, — говорит режиссёр Дин Итэн. — Работая над постановкой я старался соединить китайскую литературную основу, многовековые традиции китайского театра и «загадочную русскую душу», которой так щедро со мной делились артисты. В итоге получился очень весёлый спектакль — с яркими костюмами, китайскими музыкальными инструментами и многочисленными актёрскими трюками».
В работе над спектаклем «Я не убивала своего мужа» российские участники проекта освоили не только искусство традиционного китайского грима и специфические сценические движения, но некоторые секреты Пекинской оперы, чьи корни восходят к III веку нашей эры. Для постановки художник-сценограф Лю Кэдун придумал декорацию в виде огромной перевернутой сковороды-вок. По китайской традиции перевернутая сковорода означает окончательный разрыв отношений — в спектакле Дин Итэна это конец старого и начало нового пути главной героини.
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