Иван Янковский, Евгений Цыганов и Виктория Исакова попали в шорт-лист «Звезды Театрала»

Международная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» обнародовала финальный список претендентов на награду. Голосование за номинантов продлится до 30 ноября на официальном сайте, а решение зрительского жюри будет озвучено 16 декабря со сцены Театра им. Вахтангова, сообщает пресс-служба премии.
На звание «Лучшего русского театра за рубежом» претендуют коллективы из Казахстана, Израиля и Швейцарии, а на победу в категории «Лучший региональный театр» – ведущие театры Калуги, Перми и Нижнего Новгорода. В ходе зрительского голосования сформировалась «региональная» тройка в еще одной номинации, «Лучший любительский театр», где сегодня представлены Молодежный театр «Чайка» (Нефтеюганск), Студия-театр «Манекен» (Челябинск) и Театральная студия «СТОП» (Калининград).
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