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Иван Янковский, Евгений Цыганов и Виктория Исакова попали в шорт-лист «Звезды Театрала»

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Новости театра >>
11 сентября 2024
Международная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» обнародовала финальный список претендентов на награду. Голосование за номинантов продлится до 30 ноября на официальном сайте, а решение зрительского жюри будет озвучено 16 декабря со сцены Театра им. Вахтангова, сообщает пресс-служба премии.

Иван Янковский, Евгений Цыганов и Виктория Исакова попали в шорт-лист «Звезды Театрала»
фото: пресс-служба премии

В 2024 году свой выбор по лонг-листу «Звезды Театрала» сделали более 50 тысячам человек, что является абсолютным рекордом для первого этапа голосования в премии. В шорт-лист попали 48 претендентов на победу в 16 разных номинациях – от лучшего спектакля большой формы до лучшей роли театрального актера в кино и лучшего русского театра за рубежом. В частности, среди финалистов «Звезды Театрала» оказались Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Юлия Снигирь, Евгения Крегжде, Иван Янковский, Евгений Цыганов, Лев Додин, Игорь Верник, Виктория Исакова, Марина Зудина, Иван Поповски и другие мастера сцены, претендующие на звание лауреата в индивидуальных категориях.

За статуэтку «Звезды Театрала» в одной из главных номинаций, «Лучший спектакль. Большая форма», поборются спектакли Москвы и Санкт-Петербурга. Это постановки «Воскресение» Айдара Заббарова (Театр им. Ленсовета), «Собачье сердце» Антона Федорова (МТЮЗ) и «Холопы» Андрея Могучева (БДТ им. Товстоногова). Не менее сложный выбор предстоит сделать и среди работ малой формы, где представлены три ярких спектакля из столицы: «Кто убил Фриду Кало» Бориса Константинова (Театр кукол им. Образцова), «Повесть о Сонечке» Владислава Наставшева (Театр им. Вахтангова) и «Прозрачное солнце осени» Александра Коршунова (Театр «Сфера»).

На звание «Лучшего русского театра за рубежом» претендуют коллективы из Казахстана, Израиля и Швейцарии, а на победу в категории «Лучший региональный театр» – ведущие театры Калуги, Перми и Нижнего Новгорода. В ходе зрительского голосования сформировалась «региональная» тройка в еще одной номинации, «Лучший любительский театр», где сегодня представлены Молодежный театр «Чайка» (Нефтеюганск), Студия-театр «Манекен» (Челябинск) и Театральная студия «СТОП» (Калининград).
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