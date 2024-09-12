«Вишневый сад» с Александром Петровым и Викторией Исаковой покажут на большом экране

Как отмечает пресс-служба проекта TheatreHD, постановка Владимира Мирзоева — трезвая, но не безжалостная притча, одновременно смешная и грустная, одна из интереснейших современных интерпретаций Чехова, подчиненная четкому ритму, ярко визуальная, меланхолично трогательная, жесткая и невероятно атмосферная – пусть даже это атмосфера ожидания неминуемой катастрофы.
Премьера спектакля на большом экране состоится 15 сентября в Новосибирске в кинотеатре «Победа», а, начиная с 17 сентября, показы пройдут еще в 70 городах страны.
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