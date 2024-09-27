«Приют комедианта» составил «Славянский бестиарий»

В официальном сообществе ВКонтакте Санкт-Петербургского Театра на Садовой 28 октября состоится премьера первой серии десятисерийного научно-популярного мини-сериала «Славянский бестиарий», реализованного при поддержке VK. Эпизоды будут выходить каждый понедельник и четверг, уточняет пресс-служба театра.
фото: пресс-служба Театра на Садовой
Заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея Дмитрий Баранов расскажет зрителям подлинную историю сказочных тварей и поделится уникальными событиями, которые случались с ним в бесконечных этнографических экспедициях. Лекционную часть разбавят лирическо-драматические отступления, в которых мы увидим героев тех самых славянских сказок и преданий.
«Что делать драматическому театру, когда годовые продажи составляют 97,8%, а средняя цена билета одна из самых высоких в городе? Когда в репертуаре все виды драмы и комедии, балетные спектакли, спектакль для детей и даже а капелла мюзикл? Чем ещё удивить зрителей, а самое главное — самих себя? Какие новые вершины взять? Начинать разрабатывать спин-оффы, которые мы сможем показать зрителям по всей России! Именно эту цель мы преследовали, когда придумывали проект "Славянский бестиарий", — говорит директор–худрук «Приюта комедианта» Виктор Минков. — Идея продолжения развития театра в видеоформате пришла к нам благодаря плодотворному сотрудничеству с компанией VK. Весь прошлый год мы выпускали клипы и ролики к спектаклям, делали видеотрансляции и поняли, что благодаря VK можем вместить больше зрителей, чем позволяет нам наш скромный по размеру зал. Поэтому, когда компания объявила грантовый конкурс, мы очень серьезно подошли к разработке проекта. Привлекли к работе лауреата многочисленных международных кино-конкурсов Дмитрия Юшкова, изучили тренды и поняли, что надо взять курс на изучение нашего культурного кода. Так родилась идея рассказать о мифологии славян, дошедшей до нас благодаря сказкам, которые мы читали в детстве».
фото: пресс-служба Театра на Садовой
По словам Минкова, VK выделил «на реализацию сериала почти 4,5 млн рублей».
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