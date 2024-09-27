Театр «Шалом» представит премьеру спектакля «Боже мой!»

В театре «Шалом
» 28 и 29 сентября пройдет премьера новой постановки. Спектакль «Боже мой!
» создан по одноимённой пьесе израильского драматурга Анат Гов. По жанру это комедия и мистический триллер, рассказывающий о том, как жарким летом к психологу пришел клиент и заявил, что ему 5784 года. Может быть, ему нужен не психолог, а психиатр? Но откуда он столько знает о психологе? Он из секретной службы? Или это просто обман и фокусы? Как поверить в то, во что невозможно поверить? Как заставить себя протянуть руку помощи тому, кого, кажется, ты должен ненавидеть? Что становится в жизни самым главным, когда приближается апокалипсис? И как над всем этим можно смеяться?
Редкий жанр постановки заставляет зрителей вместе с актерами, как на американских горках, мчаться по крутым поворотам сюжета, наслаждаться интеллектуальным текстом, смеяться над изысканными шутками драматурга и обаятельным актерским юмором и сопереживать героям, которым так нужно поверить друг в друга.
Анат Гов – известная израильская писательница, сценарист и драматург. Окончила Высшую школу искусств Тельмы Эллин по специальности «театр», а позже год проучилась на театральном факультете Тель-Авивского университета. Одна из ее самых известных пьес называется «Счастливый конец». Эта последняя пьеса Анат Гов – история о звезде театра, которой поставлен неутешительный диагноз. Героиня попадает в мир онкологической клиники. В этой автобиографической пьесе, написанной в последний год жизни, Анат Гов говорит о мужестве перед лицом смерти и о том, что человек может противопоставить своей боли. Герои ее пьес – всегда обычные люди, которые очень многое теряют, но в то же время и приобретают. Анат Гов – певец силы, жизни и веры.
Над спектаклем работает художественный руководитель театра, режиссёр Олег Липовецкий
, который также выступит в роли автора идеи сценографии. Вместе с ним над сценическим пространством и костюмами работает художница Анастасия Азарх
. Саунд-дизайном занимается Павел Ховрачёв
, известный по работе над спектаклем «Люблинский штукарь», а световое оформление создаёт питерский художник Евгений Ганзбург
.
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