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В ЦДР адаптировали для сцены рассказ Патрика Зюскинда «Голубка»

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Новости театра >>
28 сентября 2024
В ЦДР на Соколе 5 октября в 19:00 состоится премьера спектакля Екатерины Кисловой по рассказу Патрика Зюскинда «Голубка», сообщает пресс-служба Центра драматургии и режиссуры.

По сюжету однообразная и монотонная жизнь Джонатана Ноэля внезапно оказывается под угрозой, когда у двери его комнаты появляется голубь. Встреча со взглядом птицы меняет весь устоявшийся быт главного героя.

В ЦДР адаптировали для сцены рассказ Патрика Зюскинда «Голубка»
фото: пресс-служба ЦДР

Хореографическая постановка Екатерины Кисловой создана в синтетическом театральном направлении soundrama, здесь текст становится музыкой, а история рассказывается условным языком движения. Спектакль стал результатом работы хореографической лаборатории ЦДР, участниками которой выступили студенты и выпускники ГИТИСа, факультета новых направлений сценических искусств, кафедры саунд-драмы.

В этом году «Голубка» участвовала в XXVI Международном фестивале современного танца Open Look в Санкт-Петербурге. Премьера спектакля состоялась 9 марта в Учебном театре ГИТИСа.
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