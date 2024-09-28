В ЦДР адаптировали для сцены рассказ Патрика Зюскинда «Голубка»

По сюжету однообразная и монотонная жизнь Джонатана Ноэля внезапно оказывается под угрозой, когда у двери его комнаты появляется голубь. Встреча со взглядом птицы меняет весь устоявшийся быт главного героя.
фото: пресс-служба ЦДР
Хореографическая постановка Екатерины Кисловой создана в синтетическом театральном направлении soundrama, здесь текст становится музыкой, а история рассказывается условным языком движения. Спектакль стал результатом работы хореографической лаборатории ЦДР, участниками которой выступили студенты и выпускники ГИТИСа, факультета новых направлений сценических искусств, кафедры саунд-драмы.
В этом году «Голубка» участвовала в XXVI Международном фестивале современного танца Open Look в Санкт-Петербурге. Премьера спектакля состоялась 9 марта в Учебном театре ГИТИСа.
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