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Владимир Панков готовит спектакль по «Курьеру» Карена Шахназарова

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Новости театра >>
7 сентября 2024
«Курьер» Владимира Панкова станет первой из запланированных премьер 27-го сезона, стартовавшего в Центре драматургии и режиссуры. Основой для спектакля послужила одноименная повесть, написанная Кареном Шахназаровым в 1982 году, уточняет пресс-служба ЦДР.


Экранизация данного произведения, снятая Шахназаровым в 1986-м, стала культовой лентой для своего времени, по-новому затронув тему отцов и детей. Ироничное и печальное рассуждение автора о разрыве двух поколений позднесоветского периода, несмотря на социальный контекст, не теряет своей актуальности и сегодня. Постановка продолжит линию развития синтетического театрального направления саундрама. Музыка от артистов студии SounDrama и ЦДР станет самостоятельным участником действия и поможет затронуть общечеловеческий смысл этой истории. Адаптировав материал повести для сценической интерпретации, команда спектакля планирует раскрыть остросовременное звучание данного сюжета. Художником-постановщиком выступил Максим Обрезков, над музыкой работают композиторы Артем Ким и Сергей Родюков, хореографию создает Екатерина Кислова. В постановке заняты Павел Акимкин, Андрей Заводюк, Дмитрий Мухамадеев, Наталья Щукина и другие актеры. Премьера «Курьера» в пространстве ЦДР на Соколе намечена на октябрь.

В этом сезоне также следует ожидать премьеру «Жестоких игр» по пьесе Алексея Арбузова. Режиссером спектакля выступила Фаина Колоскова, чья постановка «Мерехлюндия-эскиз» по переписке Антона Чехова и Ольги Книппер с успехом идет на сцене ЦДР на Беговой. Новая премьера, объединившая опытных артистов и юных студентов, только окончивших кафедру саунд-драмы ГИТИСа, должна пополнить репертуар пространства на Соколе. Музыкальное решение спектакля построено на мотивах 1970-х, авторы ставят своей задачей исследовать, как эта музыка откликается в современном мире, насколько она актуальна сегодня. «В своей будущей постановке я бы хотела изучить такое важное понятие, как "семья", но не в общепринятом понимании, а в более широком плане. Что такое "семья" в коллективе? Что такое "дом"? Как его найти в своем сердце? Как построить, а не разрушать? Через препятствия, уроки герои будущей постановки будут учиться любви, принятию, терпению», – поделилась планами Колоскова.


Площадка на Беговой продолжит реализацию программы ЦДР. Старт, созданную для эксперимента и профессионального становления выпускников театральных вузов. На вторую половину сезона запланирована премьера «Енгибарова» в режиссуре Александра Недомолкина, основанного на биографии клоуна-мима Леонида Енгибарова, его новеллах и клоунадах. Материалом для постановки также послужили книги поэта, писателя и почитательницы таланта «клоуна с осенью в сердце» Марии Романушко. В спектакле прозвучат авторские, армянские традиционные и советские композиции. Актерский состав будет состоять из артистов ЦДР и студии SounDrama, а также студентов факультета новых направлений сценических искусств, кафедры саунд-драмы ГИТИСа.

Две премьеры готовит в ЦДР на Беговой лаборатория Клима «Театральная Касталия: Человек играющий – Волшебный Мир и Божественная Среда»: часть «Последыш» поэмы Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и «Книга скорбных песнопений: Экклезиаст» армянского поэта и философа-богослова Григора Нарекаци. Кроме того, продолжится масштабная работа в пространстве на Поварской, здесь будут идти тренинги и репетиции нового спектакля Владимира Панкова «Слово о полку Игореве», премьера которого запланирована на 2025 год. Новый проект «ЦДР.Вечера» будет собирать зрителей на непринужденных читках произведений современных авторов в кафе ЦДР на Соколе. Там же в декабре пройдет традиционный предновогодний концерт от артистов SounDrama и ЦДР «Sound-Елка».
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