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Роман Габриа адаптировал для театральной сцены «Превращение» Франца Кафки

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Новости театра >>
8 сентября 2024
В Санкт-Петербургской «Мастерской» 12 и 13 сентября состоится премьера постановки Романа Габриа «Превращение» по одноменному произведению Франца Кафки, сообщает пресс-служба театра.

В анимационном спектакле артисты вместе с режиссером специально искали мультипликационную пластику. Впервые Кафка прочитывается не только как автор триллера для взрослых, но и как автор притчи, которая будет понятна всем. Кто только не ставил это произведение, как только не решали насекомое на театральной сцене, но за всю историю постановок знаменитой повести впервые «Превращение» адресуется всей семье. На этом материале постановщик хочет поговорить о том, как важно любить и поддерживать друг друга, какие бы метаморфозы не происходили с нами и нашими близкими. Роман Габриа пишет своеобразный сценический дневник Грегора Замзы, который однажды утром после беспокойного сна превратился в страшное насекомое.

Роман Габриа адаптировал для театральной сцены «Превращение» Франца Кафки
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

Команда спектакля создала Грегора-художника, закрывшегося от окружающего мира в своей комнате. Разбив об пол раздражающий будильник, Замза начинает конструировать свою собственную реальность. По словам главного режиссера «Мастерской» Романа Габриа, «ежедневные метаморфозы претерпевает и наше восприятие жизни, и ощущение в ней себя. Нас меняют люди, события, само бытие. Спектакль "Превращение" для меня — исследование этой темы. Вот Грегор — примерный сын своих родителей. Вот он — уже насекомое. Что произошло между этими его полярными "ролями"? Как расшифровать сегодня подобную метафору Франца Кафки?».

В образе Грегора Замзы предстанет Илья Колецкий, отвечающий также за пластику. Маму сыграет Ксения Морозова, отца — Кирилл Гордлеев, а сестру — Мария Русских. В других ролях заняты Никита Капралов и Арина Лыкова. Художником-постановщиком выступил Анвар Гумаров, костюмы создала Елена Жукова.
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Роман ГабриаКирилл ГордлеевАнвар ГумаровЕлена ЖуковаНикита КапраловИлья КолецкийАрина ЛыковаКсения МорозоваМария Русских
театры
"Мастерская"

фотографии >>
Роман Габриа адаптировал для театральной сцены «Превращение» Франца Кафки фотографии
Роман Габриа адаптировал для театральной сцены «Превращение» Франца Кафки фотографии
Роман Габриа адаптировал для театральной сцены «Превращение» Франца Кафки фотографии
Роман Габриа адаптировал для театральной сцены «Превращение» Франца Кафки фотографии
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