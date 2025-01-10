В Театре Наций покажут лучшие спектакли из малых городов России

С 20 по 22 января в Москве в Театре Наций пройдут гастроли спектаклей, победивших на XXI Фестивале театров малых городов России. Смотр состоялся в начале июня в Уфе. Победителей из шестнадцати театров-участников определило жюри во главе с режиссером, заслуженным деятелем искусств РФ Адольфом Шапиро.
фото: Пресс-служба Театра Наций
«Для нашей страны театр всегда был чем-то большим, чем просто вид досуга — он вызывает доверие у зрителя, поднимает важные для общества вопросы и приковывает внимание со всех сторон. Приятно осознавать, что с недавних пор это касается не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и самых разных городов нашей страны, где работают талантливые и чуткие к вызовам времени театральные коллективы. Большая заслуга в этом принадлежит Фестивалю театров малых городов России, который за годы своего существования стал не просто смотром лучших работ, а превратился в платформу для профессионального диалога. Лаборатории по современной драматургии с участием режиссеров, педагогов и критиков, а также лекции, мастер-классы и другие образовательные форматы меняют менталитет региональных коллективов и стирают разницу в творческом уровне между ними и столичными театрами», — говорит художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.
Гран-при Фестиваля театров малых городов России в номинации «Лучший спектакль большой формы» получила постановка «Не был женат» (Ул әле өйләнмәгән иде) режиссера Айдара ЗаббароваАльметьевского татарского государственного драматического театра. В Москве постановку покажут 20 января в 19.00 на основной сцене Театра Наций. Это история дружбы и любви приехавшего в Санкт-Петербург татарского юноши из ортодоксальной мусульманской семьи и русской девушки. Материалом для спектакля стала не только одноименная повесть Гаяза Исхаки, но и интервью с реальными людьми. Авторы спектакля поднимают тему межнациональных браков, рассуждают о рамках национального менталитета и религиозных установках, показывают разные взгляды на любовь и семью, интерпретируют их то с общечеловеческих позиций, то с позиций христианства и ислама. В спектакле заняты Айрат Мифтахов, Миляуша Юзаева, Диляра Фазлиева, Энже Сайфутдинова и другие.
фото: Пресс-служба Театра Наций
В номинации «Лучший спектакль малой формы» победила «Калечина-Малечина» режиссера Сойжин ЖамбаловойНяганского театра юного зрителя. Постановку покажут 21 января в 20.00 и 22 января в 16.00 на малой сцене Театра Наций. Литературной основой спектакля стал одноименный роман Евгении Некрасовой, вошедший в шорт-листы литературных премий «НОС», «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Это современная история в духе магического реализма о том, как школьница Катя, в попытках распутать клубок своих неудач в школе и дома, внезапно встречает кикимору. В спектакле заняты Мария Васильева, Елена Киреева, Дмитрий Дроздов, Анастасия Исайчик, Анастасия Крепкина и другие.
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