Александр Адабашьян расскажет о «Бедных людях» в Театре кукол Образцова

Пятьдесят пять писем написали друг другу Макар Девушкин и Варенька Доброселова в дебютном романе Достоевского. Режиссер и автор пьесы Александр Адабашьян рассказывает историю, в которой Макар сам сотворил себе кумира — Вареньку. Создал из подручных средств, что нашел у себя на столе. А дальше все действие развивается, в целом, по фабуле. Но детали, акценты — уже из другой реальности.
фото: пресс-служба Театра кукол Образцова
По словам Адабашьяна, он немного изменил сюжет Достоевского, придумал новую реальность для театра кукол: «Спектакль, скорее, по мотивам "Бедных людей", потому что инсценировка так же, как и экранизация, — это перевод на другой язык. Не просто пересказ сюжета, это перевод на другой язык. Не буквальный подстрочник. Так же как, допустим, перевод поэзии возможен лишь в том случае, что переводящий сам не чужд этому жанру. Интерес этой истории в том, что Вареньку на наших глазах он изготавливает, этот самый Макар, ну, и появились новые персонажи, появилась Геранька, этот самый Цветочек, предметы на столе: чернильница, пресс-папье, печать, — они все участвуют в истории, живут. Есть, что делать и что играть».
В постановке задействованы куклы плоские и планшетные, есть место и живому плану. Декорации — предметы-символы, которые помогают зрителю вообразить Петербург позапрошлого столетия и быт мелкого чиновника — стол, зеленое сукно, перо, перьевая ручка, вид в полуподвальное окошко. Музыкальным оформлением послужили фрагменты произведений Михаила Глинки и романс «Что ты жадно глядишь на дорогу», основанный на стихах Николая Некрасова. В спектакле будет больше сказки, больше света, чем у Достоевского. «Представьте, он — мелкий чиновник, его и не замечает никто. Его жизнь — промакать бумаги в департаменте и смотреть на Петербург через полуподвальное окошко. И вот появляется Она, появляется смысл жизни. А потом она слышит, что наверху есть какая-то другая жизнь, красивая. Еще потом появляется Геранька, которая какое-то время пожила "наверху" и рассказывает, как там было прекрасно все и замечательно. Сколь чуден этот мир верхний. В конце концов, Варенька бросает несчастного так же, как и в романе у Федора Михайловича. Причем у Федора Михайловича она довольно, цинично его бросает, в спектакле мы делаем историю мягче», — рассказал Адабашьян.
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