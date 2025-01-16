Десятый конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» начал прием заявок. Победители смогут поехать на Второй фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск», который пройдет с 5 по 11 июня 2025 года. Конкурс рассчитан на театры, молодежные творческие объединения и
любительские труппы из Красноярского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: соцсети конкурса
Театральные труппы, занявшие первые места, представят на фестивале свои постановки, а также вместе с остальными участниками посетят мероприятия профессиональной программы. Помимо этого, по системе Open Call будут отобраны слушатели из числа молодых специалистов театральной сферы. Для народных театров предусмотрена отдельная номинация «Специальный приз».
«Интерес к конкурсу среди региональных театров растет, ведь он позволяет не только получить денежный грант на развитие, но и показать себя профессиональному сообществу и новой зрительской аудитории. Постановки из шорт-листа нередко становятся в дальнейшем обладателями престижных театральных премий, а театральные коллективы получают приглашение на гастроли по России и миру», – отметила директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева.
Анкеты-заявки на участие в юбилейном конкурсе «Полюс. Золотой сезон» с описанием социальной миссии коллектива и видеозаписью драматического спектакля для взрослой аудитории принимаются с 15 января по 17 марта 2025 года. Объявление победителей состоится 24 апреля. Итоги «Полюс. Золотой сезон» подведет экспертный совет, в состав которого войдут известные театроведы и театральные критики. Общий грантовый фонд конкурса составляет 7 миллионов рублей. Из этих средств будет оплачена поездка на фестиваль «Территория. Иркутск», а оставшуюся часть денежного приза театры смогут потратить на внутренние нужды: приобретение и ремонт декораций и реквизита, оформительские работы, организацию гастролей, участие в профильных мероприятиях и образовательных программах.
Мероприятие проводится ежегодно при поддержке Фонда развития культуры и современного искусства «Территория». Конкурс призван содействовать развитию местной социальной среды за счет поддержки репертуарного театра и национальной театральной школы.
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