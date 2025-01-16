XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского объявил даты проведения

«В прошлом году фестиваль прошел в тизерном формате, однако нам удалось осуществить все задуманное. Идей по-прежнему много, и планы остаются амбициозными. Мы собираемся расширять географию фестиваля и увеличивать количество участников. Зрителей ждут интересные российские и зарубежные постановки, знакомство с молодыми талантами, киноверсии спектаклей на большом экране. Но не буду раскрывать все подробности! Скажу только, что фестивальная программа обещает быть насыщенной и разнообразной», – поделился Михаил Пореченков.
В прошлом году зрители увидели постановки из России, Белоруссии, Индии и Китая. Показанные спектакли были основаны на бессмертных произведениях выдающихся российских авторов – Николая Гоголя, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова. Также в программе фестиваля была представлена постановка пьесы популярного современного драматурга Алексея Житковского. Каждый спектакль предложил уникальную интерпретацию классических текстов, позволяя зрителям увидеть их по-новому, глазами современного человека.
Кроме того, в рамках прошлогоднего фестиваля впервые была организована конкурсная программа «Перспектива», показывающая незаконченные спектакли, у которых есть потенциал в будущем стать участниками основной программы фестиваля. Лучшим был признан эскиз «86-е Мартобря» Независимого театра «КУКУ». Режиссер Оксана Погребняк получила денежный грант на полноценную реализацию проекта и покажет его на фестивале в этом году.
фото: https://disk.yandex.ru/d/8g1KX1hMY_QKbA
«В этом году мы вновь проведем специальную конкурсную программу "Перспектива", которая, на мой взгляд, отлично себя зарекомендовала и стала катализатором появления новых имен в театральной среде. В рамках этого проекта мы не только показываем незаконченные постановки, но и активно поддерживаем их создание и полноценную реализацию. Как и сам фестиваль, программа "Перспектива" будет постепенно развиваться, открывая новые возможности для талантливых режиссеров и актеров», – говорит генеральный продюсер смотра Максим Королев.
Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Организатором выступает Правительство Новгородской области.
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