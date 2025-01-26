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Композиторы «Смешариков» Марина Ланда и Сергей Васильев написали песни для музыкального спектакля для всей семьи

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Новости театра >>
26 января 2025
На основной сцене Санкт-Путербургской «Мастерской» 1 февраля в 14.00 и в 18.00 состоится премьера музыкального спектакля для всей семьи «Мой дедушка был вишней», сообщает пресс-служба театра.

Композиторы «Смешариков» Марина Ланда и Сергей Васильев написали песни для музыкального спектакля для всей семьи
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

Постановка основана на повести современной итальянской писательницы Анджелы Нанетти. Несмотря на возрастную маркировку 6+, он совершенно точно будет оценен и взрослыми. Любая семья сможет отождествить себя с героями книги и спектакля, отношения между которыми описаны автором реалистично, во всей их полноте и неоднозначности.

Спектакль рассказывает о хрупкости и драгоценности человеческих отношений; о времени, наполненном чудесами; о взрослении маленького человека и смелости совершать большие поступки. Это история шестилетнего мальчика Тонино и его большой итальянской семьи. Дружба и близость с дедушкой Оттавиано подарила мальчику самое прекрасное лето в его жизни, наполненное беззаботным озорством и чувством гармонии, когда ты живешь в согласии с окружающим миром. Примером своей любви к бабушке Теодолинде дедушка Оттавиано примиряет семью, переживающую кризис.

Композиторы «Смешариков» Марина Ланда и Сергей Васильев написали песни для музыкального спектакля для всей семьи
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

Для актеров Сергея Агафонова и Дарьи Завьяловой спектакль стал дебютом в режиссуре. Постановщики посвящают его своим бабушкам и дедушкам. Почти все сценическое пространство занимает большое ветвистое дерево, которое становится самостоятельным персонажем: по его ветвям герои лазают, с ним разговаривают, у него есть имя и оно даже дышит. В спектакле много музыки и песен: их авторы Марина Ланда и Сергей Васильев известны уже нескольким поколениям по «Смешарикам».

«Как только Дарья и Сергей начали рассказывать о будущем спектакле, мы поняли, что нам вместе интересно. Они заразили нас своим светлым, полным нежности отношением к истории и к её героям. Прочитав книгу, мы убедились, что эта история точно наша, что в ней есть все составляющие, которые нам близки. Уже через пару дней мы написали первые две музыкальные темы. Для нас всегда первична интонация истории или героев – то, что попадает в тебя и звучит, как некий камертон. От него мы и отталкиваемся. "Мой дедушка был вишней" - история о том, как сохранить в себе ребенка, детскую отзывчивость, взгляд на мир большими глазами. Для кого-то – возможность по-новому взглянуть на своих родных, на тех, кто старше. Несмотря на то, что всю жизнь мы и работаем с детьми, и пишем для детей, мы не делим спектакли по возрастам. Вот и "Мой дедушка был вишней" — спектакль не детский и не взрослый. Он человеческий», — говорят Марина Ланда и Сергей Васильев.
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