«Звезда Театрала» открывает прием заявок и объявляет новые номинации

Международная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» открыла прием заявок и объявила новые номинации. Лонг-лист претендентов будет сформирован после 15 июня, уточняет пресс-служба премии.
фото: пресс-служба премии
Зимой и весной 2025 года зрители впервые смогут номинировать акерские работы не только в драматических, но и в музыкальных постановках, а также в спектаклях для детей и юношества. Таким образом, число исполнителей, претендующих на награду за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, заметно вырастет.
Еще одна новая номинация – «Лучшее художественное оформление спектакля». В лонг-листе «Звезды Театрала» впервые будут представлены театральные художники, выдвинутые на премию за визуальные решения – сценографию, свет или костюмы. Награда найдет своего обладателя, даже если зритель не укажет его имя. На этапе предложения кандидатуры достаточно названия спектакля и театра, в котором он идет.
Предложить лучшие театральные работы текущего сезона можно на официальном сайте премии. В номинировании участвуют только премьеры, вышедшие с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года. После обработки всех предложений начнется второй этап «Звезды Театрала» – голосование по лонг-листу, куда войдут зрительские предложения, заявленные наибольшее количество раз.
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