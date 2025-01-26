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«Дон Жуан» наведается в ЦДР

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Новости театра >>
26 января 2025
Шестого февраля на сцене театра «Центр драматургии и режиссуры» состоится премьера спектакля по мотивам оперы «Дон Жуан, или Наказанный развратник». Режиссером постановки выступает Иван Рябенко, уточняет пресс-служба ЦДР.

«Дон Жуан» наведается в ЦДР
фото: Teatrcdr.ru

Средневековый сюжет о любвеобильном севильском аристократе Доне Хуане лег в основу либретто Лоренцо да Понте к знаменитой опере Моцарта, а также множества других известных произведений. Каждый из авторов по-своему пытался разгадать характер и судьбу бесстрашного и распутного героя. Спектакль по мотивам легендарной оперы рассказывает о взаимоотношениях персонажей, их решительности, но и абсолютной беспомощности перед стихийным чувством любви. Герои знают, чем все закончится – тема возмездия слышна в первых звуках увертюры. Их истовое желание остановить течение обрекающего времени, успеть прожить этот миг беспечности, хулиганства, истинных чувств и страстей – торжествует.

В спектакле играют Глеб Асадчих, Арина Юрасова, Ксения Гришина, Борис Неманов, Эммануил Роуз, Максим Михалев, Любовь Логачева, Алексей Куприков, Лейла Эгамова, Таисия Волкова и другие.

Спектакль оперно-драматической студии выпускников Российского института театрального искусства — ГИТИС — участвует в проекте «ЦДР. Старт». Площадка на Беговой стала новым местом для эксперимента и профессионального становления выпускников театральных вузов. Театр открывает возможность молодому поколению играть спектакли, созданные в стенах институтов, и оттачивать свое мастерство. Постановка получила премии «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль» на Фестивале дипломных спектаклей «Шаг» в Барнауле.
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№ 1
Angelika77   26.01.2025 - 18:53
Если есть возможность побывать вроде как и на спектакле, и насладиться Моцартом, я обеими руками ЗА! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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