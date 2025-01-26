«Дон Жуан» наведается в ЦДР

Шестого февраля на сцене театра «Центр драматургии и режиссуры» состоится премьера спектакля по мотивам оперы «Дон Жуан, или Наказанный развратник». Режиссером постановки выступает Иван Рябенко, уточняет пресс-служба ЦДР.
фото: Teatrcdr.ru
Средневековый сюжет о любвеобильном севильском аристократе Доне Хуане лег в основу либретто Лоренцо да Понте к знаменитой опере Моцарта, а также множества других известных произведений. Каждый из авторов по-своему пытался разгадать характер и судьбу бесстрашного и распутного героя. Спектакль по мотивам легендарной оперы рассказывает о взаимоотношениях персонажей, их решительности, но и абсолютной беспомощности перед стихийным чувством любви. Герои знают, чем все закончится – тема возмездия слышна в первых звуках увертюры. Их истовое желание остановить течение обрекающего времени, успеть прожить этот миг беспечности, хулиганства, истинных чувств и страстей – торжествует.
Спектакль оперно-драматической студии выпускников Российского института театрального искусства — ГИТИС — участвует в проекте «ЦДР. Старт». Площадка на Беговой стала новым местом для эксперимента и профессионального становления выпускников театральных вузов. Театр открывает возможность молодому поколению играть спектакли, созданные в стенах институтов, и оттачивать свое мастерство. Постановка получила премии «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль» на Фестивале дипломных спектаклей «Шаг» в Барнауле.
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