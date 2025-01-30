Роман Габриа поставил моноспектакль «Паралимпиец»

В столичном Новом Манеже 18 февраля в 20:00 состоится премьера уникального моноспектакля «Паралимпиец» – первой постановки театра «пара» по оригинальному тексту Романа Габриа. Спектакль будет представлен в открытом театральном пространстве Арт Платформа. После показа зрителей ждет Q&A с актером Виталием Ярошем и режиссером Романом Габриа.
«Паралимпиец». Тизер
Это история спортсмена-паралимпийца, рассказанная от первого лица, с элементами перформативного взаимодействия со зрителями. Монолог человека, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Это не просто спектакль, а исповедь, монолог человека на грани возможного. Это история мужества и преодоления, схватки человека с судьбой, в которой каждая новая победа неокончательна — это лишь один из множества шагов на долгом и трудном пути под названием жизнь. Премьера «Паралимпийца» состоялась 13 марта 2024 года на сцене театра «Открытое Пространство» в Санкт-Петербурге.
Автор постановки — известный петербургский режиссер Роман Габриа. Почти все спектакли Романа поставлены по его собственным текстам или инсценировкам. Для спектакля «Паралимпиец» он написал монолог спортсмена Паши Кондратьева. Это вымышленный персонаж, на создание которого Романа вдохновили судьбы реальных людей. Особенностью постановки стало сценографическое решение. Декорация представляет собой дорожку в спортивном бассейне, где главный герой, получивший в результате несчастного случая тяжелейшие травмы, проводит многие часы своей жизни, заново обучаясь мастерству владения собственным телом. Спектакль бросит вызов границам вашей эмпатии и проведет подробным маршрутом через все испытания спортсмена.
фото: пресс-служба спектакля
«Этот текст возник как реакция на сегодняшний день. На то, что снаружи и внутри нашего бассейна, где мы плывем, каждый свою дистанцию. Кто как умеет. Монолог Кондратьева Паши абсолютный вымысел, но в нем я попытался выразить актуальные и важные для меня сегодня смыслы, которые, быть может, нас даже объединят», — отметил Роман Габриа.
Саунд-дизайн спектакля создан петербургским композитором Владом Крыловым, постоянным соавтором Романа Габриа. Вместе они сделали такие спектакли, как «Мейерхольд» в театре «Открытое Пространство», «Барон Мюнхгаузен» и «Моя дорогая Helen» в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, Holden в театре «Суббота» и другие.
фото: пресс-служба спектакля
В роли Паши Кондратьева выступил молодой актер Виталий Ярош, сыгравший Алексея Вронского в спектакле Романа Габриа «Каренин А.» в Тюменском Большом драматическом театре. «Несмотря на жесткость сюжета, для меня эта история — путь к свету, жизни, вере и к самому себе. Я бы хотел, чтобы люди, выходя из зала, чувствовали, что нет ничего невозможного. Чтобы им захотелось сделать первые необходимые шаги к заветной цели. Какой бы она ни была», — говорит Ярош.
Театр «пара» – молодой и дерзкий художественный проект, где смелые идеи воплощаются в живом действии. Это место, где каждое представление – это увлекательное путешествие в мир творчества и воображения. «пара» предлагает зрителям уникальные и эмоционально насыщенные спектакли, оставляющие незабываемые впечатления и вдохновляющие на новые открытия. «Театр для меня – прежде всего про чувства. И главной задачей является создавать такие спектакли, после которых зрители смогут чувствовать, ощущать и думать. Наша первая премьера – моноспектакль "Паралимпиец". Безумно горжусь этим проектом и нашей замечательной постановочной командой», — рассказывает идейный вдохновитель театра «пара» Александра Тарабыкина.
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