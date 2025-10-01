Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Ефим Шифрин, Екатерина Волкова и Денис Матросов придут 3 октября на «Последний стендап миллионера»

1 октября
2025 год
1 октября 2025
Театр Дениса Матросова 3 октября в 19:00 представит зрителям ЦДКЖ премьеру спектакля «Последний стендап миллионера» с Ефимом Шифриным в главной роли, сообщает пресс-служба театра.

Ефим Шифрин, Екатерина Волкова и Денис Матросов придут 3 октября на «Последний стендап миллионера»
фото: profkomvtb.ru

Создатели характеризуют постановку как комедию-инструкцию «как ярко прожить свой последний месяц». «"Последний стендап миллионера" — умная, яркая и по-настоящему теплая комедия о человеке, у которого, казалось бы, есть все… кроме главного. Счастья. Настоящего человеческого, которое есть у каждого из нас, но которое пока не прижилось в большом и роскошном особняке, – отмечает художественный руководитель и основатель театра Денис Матросов. – Почему пока? Потому что все люди должны быть счастливыми. Вот и героя Ефима Шифрина счастье настигает, правда в очень сложный момент».

Публику ожидает комедийное драмеди по пьесе Ольги Степновой (авторский вариант «Рублевского танго») в режиссерской трактовке Игоря Касилова. Для постановщика «в "Последнем стендапе миллионера" главное — не внешние эффекты, а внутренняя трансформация героя. Каждый выбор Антуана отражает известные всем страх и надежду: как ощущение тревожного утра перед неизвестностью. В спектакле мы усиливаем моменты тишины и замедляем действие, чтобы зритель прочувствовал дрожь в голосе, сомнения в взгляде и силу преодоления». «Я старалась уловить тонкую грань между трагизмом и комедией: в нашей пьесе смерть идет рядом с танцем, и это сочетание — метафора вечной игры жизни и судьбы», — говорит Ольга Степнова.

Ефим Шифрин, Екатерина Волкова и Денис Матросов придут 3 октября на «Последний стендап миллионера»
фото: пресс-соужба Театра Дениса Матросова

История о 65-летнем миллионере из Беверли Хиллз Антуане Макдевисе (Шифрин), которому врачи поставили неутешительный диагноз и определили месяц жизни. Срываясь в спринт «успеть все» он заказывает «элитную спутницу», но вместо профи встречает двоюродную племянницу Янину (Екатерина Волкова) — мастера аргентинского танго. С этого момента его обыденное существование рушится, а жизнь наполняется новыми красками. По словам генерального продюсера и директора театра Оксаны Рудич-Каструбиной, «режиссер Игорь Касилов закручивает необычный формат комедии, включающий в себя и жанр драмеди, пришедший к нам из телевизионных сериалов, и классический вариант комедии, и даже элементы фарса, но очень тонкого и легкого. По нашему замыслу аргентинский танец становится не просто флер-номером, а метафорой борьбы с жизненными страхами: когда партнеры доверяют друг другу на сцене, они открываются и живут здесь и сейчас».

«Этот спектакль — не просто комедия о старости и деньгах. Он о том, как важно не терять вкус жизни, даже когда кажется, что до конца осталось всего месяц. Танго здесь — не танец, а знак: довериться другому и прожить момент на полную, гордо и ярко. Работая над ролью, я постоянно задавал себе вопрос: а что я сам успел бы изменить, узнав, что жить осталось 30 дней? Эта мысль делает спектакль не просто развлекательным — он провоцирует каждого из нас, и зрителя тоже, задуматься о собственном взгляде на ситуацию», — размышляет Ефим Шифрин. Денис Матросов сыграет в спектакле доктора, давшего герою роковой диагноз. «Моя роль — голос разума и предостережение: не откладывайте главное на завтра. При этом, доктор сам продолжает учиться жить, в очередной раз понимая, что диагноз — это не приговор, а вызов. Врач в этом повествовании не только носитель грустной правды, но и катализатор перемен. Я верю, что после встречи с этим доктором наши зрители будут выходить из зала чуть более открытыми и готовыми к жизни», — считает актер.

Денис Матросов

«Янина — первая, кто возвращает миллионеру веру в эмоции. Аргентинское танго в ее исполнении — это взрыв страсти и нежности. Для меня это роль о перерождении души и путеводной звезде, которая манит человека светом, ярким светом танца. Танго — это язык тела и души. В спектакле моя героиня не просто обучает миллионера па; она учит его слушать свое сердце, чувствовать ритм собственных желаний», — рассказала Екатерина Волкова.

В постановке также занята Юлия Куварзина в образе Руфины, верной горничной и хореографа смерти. По словам актрисы, «Руфина — не просто горничная, она, как это часто бывало и встречается в наше время — совесть героя. Ее искренние реплики порой жестки, но именно они возвращают Антуану человечность, пробуждая его и возвращая на землю. Руфина знает все секреты дома миллионера и одновременно видит его настоящее «я». В ее роли мне хотелось показать, как искреннее внимание к другому может спасти его от одиночества».
Денис Матросов: «Я сейчас в прекрасной актерской форме, любой материал мне подвластен»
театральная премьера
персоны
Екатерина Волкова (II)Игорь КасиловЮлия КуварзинаДенис МатросовОльга СтепноваЕфим Шифрин

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Римма Белякова
30 сентября ушла из жизни актриса Римма Белякова.
Олег Ханов
30 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Олег Ханов.
Геннадий Нилов
29 сентября ушёл из жизни актёр Геннадий Нилов.
Юрий Чернавский
29 сентября ушёл из жизни композитор Юрий Чернавский.
Виталий Коротич
29 сентября ушёл из жизни журналист, сценарист Виталий Коротич.
Джабир Иманов
29 сентября ушёл из жизни актёр Джабир Иманов.
Вероника Березнякова
29 сентября ушла из жизни актриса Вероника Березнякова.

Алина Воскресенская
Михаил Дорожкин
Олег Драч
Олег Ефремов
Ирина Калиновская
Нина Усатова
Чулпан Хаматова
Дмитрий Щербина
Максим Юдин
Сара Дрю
Рэнди Куэйд
Уолтер Мэттау
Филипп Нуаре
Джордж Пеппард
Ричард Харрис
Джули Эндрюс
Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
Дом ада. Спуск к дьяволу
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Звонок. Последняя сессия
комедия, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
