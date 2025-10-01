Ефим Шифрин, Екатерина Волкова и Денис Матросов придут 3 октября на «Последний стендап миллионера»

Создатели характеризуют постановку как комедию-инструкцию «как ярко прожить свой последний месяц». «"Последний стендап миллионера" — умная, яркая и по-настоящему теплая комедия о человеке, у которого, казалось бы, есть все… кроме главного. Счастья. Настоящего человеческого, которое есть у каждого из нас, но которое пока не прижилось в большом и роскошном особняке, – отмечает художественный руководитель и основатель театра Денис Матросов. – Почему пока? Потому что все люди должны быть счастливыми. Вот и героя Ефима Шифрина счастье настигает, правда в очень сложный момент».
Публику ожидает комедийное драмеди по пьесе Ольги Степновой (авторский вариант «Рублевского танго») в режиссерской трактовке Игоря Касилова. Для постановщика «в "Последнем стендапе миллионера" главное — не внешние эффекты, а внутренняя трансформация героя. Каждый выбор Антуана отражает известные всем страх и надежду: как ощущение тревожного утра перед неизвестностью. В спектакле мы усиливаем моменты тишины и замедляем действие, чтобы зритель прочувствовал дрожь в голосе, сомнения в взгляде и силу преодоления». «Я старалась уловить тонкую грань между трагизмом и комедией: в нашей пьесе смерть идет рядом с танцем, и это сочетание — метафора вечной игры жизни и судьбы», — говорит Ольга Степнова.
фото: пресс-соужба Театра Дениса Матросова
История о 65-летнем миллионере из Беверли Хиллз Антуане Макдевисе (Шифрин), которому врачи поставили неутешительный диагноз и определили месяц жизни. Срываясь в спринт «успеть все» он заказывает «элитную спутницу», но вместо профи встречает двоюродную племянницу Янину (Екатерина Волкова) — мастера аргентинского танго. С этого момента его обыденное существование рушится, а жизнь наполняется новыми красками. По словам генерального продюсера и директора театра Оксаны Рудич-Каструбиной, «режиссер Игорь Касилов закручивает необычный формат комедии, включающий в себя и жанр драмеди, пришедший к нам из телевизионных сериалов, и классический вариант комедии, и даже элементы фарса, но очень тонкого и легкого. По нашему замыслу аргентинский танец становится не просто флер-номером, а метафорой борьбы с жизненными страхами: когда партнеры доверяют друг другу на сцене, они открываются и живут здесь и сейчас».
«Этот спектакль — не просто комедия о старости и деньгах. Он о том, как важно не терять вкус жизни, даже когда кажется, что до конца осталось всего месяц. Танго здесь — не танец, а знак: довериться другому и прожить момент на полную, гордо и ярко. Работая над ролью, я постоянно задавал себе вопрос: а что я сам успел бы изменить, узнав, что жить осталось 30 дней? Эта мысль делает спектакль не просто развлекательным — он провоцирует каждого из нас, и зрителя тоже, задуматься о собственном взгляде на ситуацию», — размышляет Ефим Шифрин. Денис Матросов сыграет в спектакле доктора, давшего герою роковой диагноз. «Моя роль — голос разума и предостережение: не откладывайте главное на завтра. При этом, доктор сам продолжает учиться жить, в очередной раз понимая, что диагноз — это не приговор, а вызов. Врач в этом повествовании не только носитель грустной правды, но и катализатор перемен. Я верю, что после встречи с этим доктором наши зрители будут выходить из зала чуть более открытыми и готовыми к жизни», — считает актер.
«Янина — первая, кто возвращает миллионеру веру в эмоции. Аргентинское танго в ее исполнении — это взрыв страсти и нежности. Для меня это роль о перерождении души и путеводной звезде, которая манит человека светом, ярким светом танца. Танго — это язык тела и души. В спектакле моя героиня не просто обучает миллионера па; она учит его слушать свое сердце, чувствовать ритм собственных желаний», — рассказала Екатерина Волкова.
В постановке также занята Юлия Куварзина в образе Руфины, верной горничной и хореографа смерти. По словам актрисы, «Руфина — не просто горничная, она, как это часто бывало и встречается в наше время — совесть героя. Ее искренние реплики порой жестки, но именно они возвращают Антуану человечность, пробуждая его и возвращая на землю. Руфина знает все секреты дома миллионера и одновременно видит его настоящее «я». В ее роли мне хотелось показать, как искреннее внимание к другому может спасти его от одиночества».
