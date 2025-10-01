Кино-Театр.Ру
1 октября
2025 год
1 октября 2025
На Малой сцене Санкт-Петербургской «Мастерской» 3 и 4 октября в 19-30 состоится премьера моноспектакля «Записки сумасшедшего» в постановке Игоря Клычкова по одноименной повести Николая Гоголя. Согласно пресс-службе театра, в стендап-комедии сыграет Андрей Дидик, а художественным руководителем спектакля выступит Григорий Козлов.

По гоголевским «Запискам сумасшедшего» поставили стендап-комедию
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

Театралам представят новое прочтение личной истории Аксентия Ивановича Поприщина, мелкого чиновника одного из петербургских департаментов. Комик-неудачник делится нехитрыми перипетиями своей жизни, которые довели его до сумасшедшего дома. В трактовке режиссера-дебютанта Игоря Клычкова Поприщин – не жертва обстоятельств, не «маленький человек», как принято интерпретировать подобный тип героев русской литературы. Этого Поприщина мы бы назвали сегодня инфантилом, только XIX века. Пролеживая свою жизнь на диване, он прячется от реальности в собственных фантазиях, не предпринимая никаких усилий и не ставя перед собой никаких реальных задач.

Это своеобразная притча с простой и жизненной моралью: ты сам хозяин своей жизни. Несмотря на современную форму изложения, авторы спектакля оставляют нетронутым гоголевский текст, сохраняя весь его юмор и обаяние. Андрей Дидик в роли Поприщина виртуозно переключает регистры актерского существования, от гомерически смешного стендапера до лирического героя и от сумасшедшего до мудреца. «Мы смешиваем Гоголя со стендапом, и гоголевский текст отлично миксуется с этим популярным жанром. По форме "Записки сумасшедшего" — дневник, и я думаю, что на сегодняшний день адекватный аналог – это стендап. Стендап проявляет болевые точки персонажа; это привычная сегодняшнему дню призма, через которую можно вскрыть материал. Ведь важные человеческие моменты остались прежними. Аксентий Поприщин, рефлексирует свою жизнь, иронизирует над ней – и это его способ снизить градус давления обстоятельств. А с другой стороны, проговорил – и вроде решил проблему, а делать ничего не надо. Поэтому герой витает в фантазиях, не берет на себя никакую ответственность и остается 42-летним ребенком», — говорит режиссер Игорь Клычков.
«Мастерская» проведет вечер санскритской драмы
В «Мастерской» поставят спектакль «Залетные» по рассказам Василия Шукшина
Валентин Кузнецов поставил моноспектакль по первым главам «Евгения Онегина»
персоны
Андрей ДидикИгорь Клычков (II)Григорий Козлов (II)
театры
"Мастерская"

