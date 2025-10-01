По гоголевским «Запискам сумасшедшего» поставили стендап-комедию

Самое интересное

Маргарита Симоньян, Владимир Машков и Иван Охлобыстин простились с Тиграном Кеосаяном

Релиз запланирован на 18 марта 2027 года

Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Плетнев попадут в сказочный мир в фильме «Варвара-Краса»

«Наш спецназ» отправился в Калининградскую область

Всего будет снято четыре фильма по два эпизода каждый