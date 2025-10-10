Павел Артемьев выступит с провокационным монологом в спектакле «НЕвербатиМЫ»

Частный театральный проект «Кстати Театр» совместно с проектом «Культурный дом» представит спектакль режиссера и актера Театра НацийРомана Шаляпина «НЕвербатиМЫ». Показы пройдут в пространстве «Арт-платформа» в здании Нового Манежа 15 октября и 13 ноября, сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
В этой постановке нет пьесы или готового текста. Участники спектакля сами выбрали литературных или реальных героев, созвучных их внутреннему миру и создали уникальные монологи — НЕвербатиМЫ, чтобы рассказать о том, что именно их волнует, радует или раздражает. Зритель же узнает героя постепенно, по ходу монолога, вовлекаясь в волнующую игру «Кто передо мной?». Девять моноспектаклей/монологов ведут к 10-му — монологу каждого зрителя с самим собой, как ответ на вопрос — «Кто я?».
