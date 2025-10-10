Кино-Театр.Ру
Павел Артемьев выступит с провокационным монологом в спектакле «НЕвербатиМЫ»

10 октября
2025 год
10 октября 2025
Частный театральный проект «Кстати Театр» совместно с проектом «Культурный дом» представит спектакль режиссера и актера Театра Наций Романа Шаляпина «НЕвербатиМЫ». Показы пройдут в пространстве «Арт-платформа» в здании Нового Манежа 15 октября и 13 ноября, сообщает пресс-служба проекта.

Павел Артемьев выступит с провокационным монологом в спектакле «НЕвербатиМЫ»
фото: пресс-служба проекта

В этой постановке нет пьесы или готового текста. Участники спектакля сами выбрали литературных или реальных героев, созвучных их внутреннему миру и создали уникальные монологи — НЕвербатиМЫ, чтобы рассказать о том, что именно их волнует, радует или раздражает. Зритель же узнает героя постепенно, по ходу монолога, вовлекаясь в волнующую игру «Кто передо мной?». Девять моноспектаклей/монологов ведут к 10-му — монологу каждого зрителя с самим собой, как ответ на вопрос — «Кто я?».

Над постановкой работал продюсер «Квартета И» Павел Маркин. Художником спектакля выступает Мария Рогожина, а музыкальным руководителем значится Павел Артемьев, который также играет одну из ролей. Кроме него, в постановке задействованы Ольга Рыжкова, Игорь Кузнецов, Баястан Уулу Колдошалы, Максим Плетнев, Арина Маракулина, Мария Рогожина, Дмитрий Симонов и Камил Гурбанов.
версия для печати

обсуждение
№ 7
Мария_2191   13.10.2025 - 20:26
... Возможно. Вот остальные актёры скорее тоже только на сцене театра и играют, как то в кино их не видела. читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 20:00
... частные театры и приглашают. Почему бы и нет. Уже играл в небольших ролях. Есть опыт и узнаваемость. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 21:16
... Я думаю 90% народу не в курсе о Артамьеве-актере. Помнят лицо по Корням и все. А он даже дошёл до театра. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 21:09
... Здесь в "НЕвербатиМЫ" он кроме игры на сцене ещё управляет музыкальным сопровождением, так что от темы музыки далеко не ушёл. читать далее>>
№ 3
Ани харадж   12.10.2025 - 17:43
Артемьев в театре, очень интересно было бы увидеть, и послушать. Больше знаю его как музыканта и певца. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь
