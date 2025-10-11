В Пермской опере готовят спектакль по «Вольному стрелку» Карла Марии фон Вебера

В Пермском театре оперы и балета готовят первую премьеру сезона 2025/26 — оперу Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок». Над новой постановкой шедевра музыкального театра XIX века работают режиссер Антон Федоров и дирижер Петр Белякин. Премьерные показы спектакля пройдут 16, 17, 18 и 19 октября, уточняет пресс-служба театра.
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета
В 1821 году данное произведение открыло новую эпоху в истории европейской оперы: эта партитура оставалась источником вдохновения для нескольких поколений композиторов, предвосхищая находки Вагнера и Чайковского — неслучайно автор «Лебединого озера» и «Пиковой дамы» называл Вебера «мастером, вровень с которым идет разве что Моцарт». Переплетаясь и дополняя друг друга, мотивы народных сказаний и готические фантазмы литературы начала XIX века образуют энциклопедию основных тем и сюжетов романтизма: двоемирие, волшебные метаморфозы, происходящие с персонажами оперы и с окружающим их пространством, борьба света и мрака, разворачивающаяся в расколотой душе главного героя, решившегося на сделку с дьяволом. Бытовое оборачивается сверхъестественным: этот важнейший для драматургии «Вольного стрелка» принцип становится ключевым и в спектакле Пермской оперы.
«В последнее время я много размышлял о том, что Набоков применительно к "Дон Кихоту" Сервантеса называл "романтическим умопомешательством". Романтизм стал последней рабочей мировоззренческой концепцией человека — в дальнейшем столь сильных идей в истории больше не возникало, все как-то разрушилось, сломалось. Романтизм — это финальная точка, финальный вскрик, финальное сумасшествие, надломленность, хрупкость, и работать с этим материалом невероятно интересно. После премьеры "Дон Кихота" в Театре Наций мне хотелось продолжить работать с этим кругом тем, и, когда мы с Пермской оперой начали обсуждать возможное название для постановки, я понял, что нужно искать какой-то священный камень романтизма, партитуру, в которой романтическая эстетика выплескивалась бы через край — так я вспомнил о "Вольном стрелке". Мне показалось особенно важным, что драматургия оперы Вебера вращается вокруг тем, очень близких людям театра: бесконечное "попал/ не попал", "смог/ не смог", "получилось/ не получилось", постоянные попытки достичь некоего иллюзорного результата, который должен сделать нас счастливыми, — все это напрямую связано с тем, что мы делаем, с искусством. Поэтому в глубине души мы все романтики, мы все преследуем романтические цели и одержимы таинственной задачей создать что-то мифическое, неосязаемое, способное проникать в сердца людей», — считает режиссер Антон Федоров.
К премьере «Вольного стрелка» подготовлен очередной цикл событий публичной программы Пермской оперы «Лаборатория современного зрителя». В частности, 11 октября состоится лекция российского искусствоведа Сергея Фофанова — куратора выставки «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», прошедшей в 2021 году в Третьяковской галерее. О том, как по-разному прочитывали «Вольного стрелка» постановщики за два века сценической истории оперы, 13 октября в Центре городской культуры расскажет Дмитрий Ренанский. Программу завершит 19 октября театровед Оксана Ефременко — заместитель художественного руководителя Театра Наций посвятит свою лекцию поэтике режиссуры Антона Федорова.
