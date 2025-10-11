Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Пермской опере готовят спектакль по «Вольному стрелку» Карла Марии фон Вебера

11 октября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
11 октября 2025
В Пермском театре оперы и балета готовят первую премьеру сезона 2025/26 — оперу Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок». Над новой постановкой шедевра музыкального театра XIX века работают режиссер Антон Федоров и дирижер Петр Белякин. Премьерные показы спектакля пройдут 16, 17, 18 и 19 октября, уточняет пресс-служба театра.

В Пермской опере готовят спектакль по «Вольному стрелку» Карла Марии фон Вебера
фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета

В 1821 году данное произведение открыло новую эпоху в истории европейской оперы: эта партитура оставалась источником вдохновения для нескольких поколений композиторов, предвосхищая находки Вагнера и Чайковского — неслучайно автор «Лебединого озера» и «Пиковой дамы» называл Вебера «мастером, вровень с которым идет разве что Моцарт». Переплетаясь и дополняя друг друга, мотивы народных сказаний и готические фантазмы литературы начала XIX века образуют энциклопедию основных тем и сюжетов романтизма: двоемирие, волшебные метаморфозы, происходящие с персонажами оперы и с окружающим их пространством, борьба света и мрака, разворачивающаяся в расколотой душе главного героя, решившегося на сделку с дьяволом. Бытовое оборачивается сверхъестественным: этот важнейший для драматургии «Вольного стрелка» принцип становится ключевым и в спектакле Пермской оперы.

«В последнее время я много размышлял о том, что Набоков применительно к "Дон Кихоту" Сервантеса называл "романтическим умопомешательством". Романтизм стал последней рабочей мировоззренческой концепцией человека — в дальнейшем столь сильных идей в истории больше не возникало, все как-то разрушилось, сломалось. Романтизм — это финальная точка, финальный вскрик, финальное сумасшествие, надломленность, хрупкость, и работать с этим материалом невероятно интересно. После премьеры "Дон Кихота" в Театре Наций мне хотелось продолжить работать с этим кругом тем, и, когда мы с Пермской оперой начали обсуждать возможное название для постановки, я понял, что нужно искать какой-то священный камень романтизма, партитуру, в которой романтическая эстетика выплескивалась бы через край — так я вспомнил о "Вольном стрелке". Мне показалось особенно важным, что драматургия оперы Вебера вращается вокруг тем, очень близких людям театра: бесконечное "попал/ не попал", "смог/ не смог", "получилось/ не получилось", постоянные попытки достичь некоего иллюзорного результата, который должен сделать нас счастливыми, — все это напрямую связано с тем, что мы делаем, с искусством. Поэтому в глубине души мы все романтики, мы все преследуем романтические цели и одержимы таинственной задачей создать что-то мифическое, неосязаемое, способное проникать в сердца людей», — считает режиссер Антон Федоров.

Читать рецензию «Дон Кихот» в Театре Наций: «Так нельзя»
К премьере «Вольного стрелка» подготовлен очередной цикл событий публичной программы Пермской оперы «Лаборатория современного зрителя». В частности, 11 октября состоится лекция российского искусствоведа Сергея Фофанова — куратора выставки «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», прошедшей в 2021 году в Третьяковской галерее. О том, как по-разному прочитывали «Вольного стрелка» постановщики за два века сценической истории оперы, 13 октября в Центре городской культуры расскажет Дмитрий Ренанский. Программу завершит 19 октября театровед Оксана Ефременко — заместитель художественного руководителя Театра Наций посвятит свою лекцию поэтике режиссуры Антона Федорова.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Корпорация Ad Libitum» >>
«Мир, дружба, жвачка-3». Тизер
«Мир! Дружба! Жвачка! 3». Актеры о сериале
«Мир! Дружба! Жвачка!-3»
«Август». Фичуретка №2
«Здесь все свои»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В Пермском театре оперы и балета открылась «Лаборатория советской оперы»
Антон Федоров поставил «Мадам Бовари» в театре «Маска»
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Владимир НабоковАнтон Фёдоров
театры
Пермский театр оперы и балетаТеатр Наций

фотографии >>
В Пермской опере готовят спектакль по «Вольному стрелку» Карла Марии фон Вебера фотографии
В Пермской опере готовят спектакль по «Вольному стрелку» Карла Марии фон Вебера фотографии
В Пермской опере готовят спектакль по «Вольному стрелку» Карла Марии фон Вебера фотографии
В Пермской опере готовят спектакль по «Вольному стрелку» Карла Марии фон Вебера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Василий Пектеев
10 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Василий Пектеев.
Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.
Эльвира Осипова
1 октября ушла из жизни актриса Эльвира Осипова.

День рождения >>

Мурат Бисембин
Игорь Верник
Роман Высоцкий
Александр Кудренко
Анастасия Куимова
Алёна Михайлова
Эльдор Уразбаев
Иво Ууккиви
Полина Чернышова
Мэтт Бомер
Эмили Дешанель
Дэвид Морс
Люк Перри
Туре Рифенштайн
Мишель Трахтенберг
Шон Патрик Фланери
все родившиеся 11 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?