На фестивале театральных искусств имени Достоевского покажут эскиз спектакля Юлии Хлыниной

19 октября
19 октября 2025
Объявлена конкурсная программа «Перспектива» XXIX Международного фестиваля театральных искусств Ф.М. Достоевского, который состоится в Великом Новгороде и Старой Руссе с 31 октября по 4 ноября. Показы эскизов еще не завершенных постановок независимых театральных коллективов в рамках данного конкурса пройдут 1 и 2 ноября, уточняет пресс-служба смотра.

«Шапито Шарлотты»
фото: пресс-служба фестиваля

«Мы получили огромное количество интересных заявок со всей страны. Все выбранные нами эскизы — разные по жанру, по художественным средствам, по стилю, но каждый по-своему необычен. Среди участников этого года не только начинающие режиссеры, но и уже состоявшиеся профессионалы, для которых это отличный шанс показать свой талант с новой, неожиданной стороны. Смотря на программу, понимаешь: у театра — большое и вдохновляющее будущее», — говорит куратор программы «Перспектива» Станислав Беляев.

Профессиональное жюри выберет победителя, который получит один миллион рублей для реализации своего замысла на одной из российских сцен. Работы будут оценивать историк театра, ректор ВТУ им. Щепкина Борис Любимов, директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн, театральный режиссер Нина Чусова и режиссер, актер театра Дмитрий Сердюк. «Для меня, как для продюсера, эта программа имеет особое значение. Она открывает возможность увидеть множество новых, ярких имен — тех, кто, возможно, ещё не успел стать широко известным, но уже сегодня обладает огромным творческим потенциалом. Нам важно поддержать этих талантливых людей, помочь им раскрыться, найти свой голос на сцене. В этом смысле программа "Перспектива" всегда вселяет в меня уверенность и надежду: у нашего театра — большое, яркое и вдохновляющее будущее», — прокомментировал генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

«Старые фокусы»
фото: пресс-служба фестиваля

Программа «Перспектива» впервые была представлена в 2024-м. В этом году в конкурс вошло пять работ. Среди них спектакль Общества любителей одного узкоколейного паровоза «Вверх пятами» – режиссер Ирина Криворукова переосмысляет роман Достоевского «Братья Карамазовы». В эскизе сочетаются пластические, визуальные, мультимедийные элементы и техники site-specific театра. Художественный руководитель частного театра «Револьвер» Сергей Власов представит инсценировку пушкинской сказки «Золотой петушок». Юлия Хлынина обратится к советской классике в «Старых фокусах» по мотивам «Старомодной комедии» Алексея Арбузова. В эскизе «Три» с участием Нелли Уваровой режиссер Екатерина Половцева предложит свой взгляд на героиню чеховских «Трех сестер» Наташу. Ее образ складывается из монологов других персонажей, а зритель становится свидетелем творческого процесса создания образа. Обратится к Чехову и Галина Бызгу в эскизе моноспектакля «Шапито Шарлотты». Через второстепенную героиню «Вишневого сада» создатели расскажут о судьбе человека, который умеет смеяться, даже когда все кончено.

По словам президента театрального смотра Михаила Пореченкова, «в этой программе представлены смелые и яркие театральные эксперименты — живой поиск, без которого невозможно развитие искусства. Ведь театр по своей природе должен искать, пробовать, открывать новые пути, смотреть в будущее. Да, порой такие работы могут показаться слишком смелыми или даже вызывающими, но именно в этом — сила живого искусства. Главное — сохранять уважение и к великой русской классике, и строить спектакли на искренней к ней любви».
версия для печати

№ 3
Елена К/Л (Лабинск)   20.10.2025 - 16:34
Событие обещает быть ярким и запоминающимся. Её работы всегда отличаются глубиной, оригинальным подходом. Однозначно будет интерес у зрителей и критиков. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   19.10.2025 - 21:32
Суперские идеи. Люблю экспериментаторов. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   19.10.2025 - 19:43
Хорошая идея с показом эскизов. Так буквально за 10-15 минут можно будет понять, стоит ли внимания постановка или нет. читать далее>>
Всего сообщений: 3
персоны
Алексей АрбузовСтанислав БеляевСергей БрюнГалина БызгуМаксим КоролёвБорис ЛюбимовЕкатерина ПоловцеваМихаил ПореченковДмитрий СердюкНелли УвароваЮлия ХлынинаНина Чусова

фотографии >>
«Вверх пятами»
«Вверх пятами»
«Золотой петушок»
«Золотой петушок»
Перейти в фотоальбом >>

