«Воскресение» с Тихоном Жизневским откроет новый сезон проекта «Театр в кино»

что почитать?

Телеведущая считает, что сама накликала беду

«Я молниеносно вырастила себе рак»: Маргарита Симоньян рассказала о причинах заболевания

Режиссер «Алисы в стране чудес» – о стихах Высоцкого, абсурде Кэрролла и поиске смысла в бессмысленном мире

Юрий Хмельницкий: «Давайте говорить прямо – где Тим Бёртон, а где я?»

Валерия Ланская вышла замуж во второй раз

«Тренер»: Юра, мы все проиграли

Сергей Градский и Саша Гордеева продолжают строить турецкую любовь в российской столице

Вышел лицом: Как выглядят новый сезон и новый герой сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Павел Прилучный решил больше не судиться с бывшей женой из-за сына

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного останется с мамой

Интервью

Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее»

Режиссер и сценарист сериала «День семьи» — о фиксировании реальности, сложностях кастинга и балансе между вечными темами и трендами