«Воскресение» с Тихоном Жизневским откроет новый сезон проекта «Театр в кино»

Как сообщает пресс-служба проекта, киноверсия создана телеканалом «Россия-Культура» и Александринским театром. Прокат осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про. Более 70 городов покажут «Воскресение» в крупнейших кинотеатральных сетях.
В спектакле, помимо Жизневского, также задействована актриса Мария Лопатина. Автором сценической версии выступил художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев. Вместе с драматургом Дмитрием Богославским они адаптировали роман, который на рубеже XIX и XX веков критики назвали панорамой русской жизни, и включили мотивы и отдельные сцены из других произведений Толстого, среди которых – повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», а также неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего». Такой подход отвечает изначальному стремлению и самого писателя соединить все свои замыслы в одном романе, центральная сюжетная линия которого рассказывает историю князя Нехлюдова и Катюши Масловой – девушки, которую он когда-то соблазнил и погубил, а теперь видит ее в суде обвиняемой по уголовному делу.
«Киноверсия "Воскресения" для меня – совершенно особенный, новый опыт. Свои законы одновременно диктуют сцена и экран. Я уже достаточно много работал в кино, что, конечно, здесь помогло. Но вот такого героя, как Дмитрий Нехлюдов, на экране у меня пока не было. Роман Толстого – великое произведение. И если наша киноверсия привлечет новых зрителей, заставит их вслед за нами задуматься над толстовскими вопросами, если кто-то, возможно, решит перечитать или даже впервые обратиться к большой литературе – значит, работали мы не зря. Это, на мой взгляд, самое важное», — отмечает Тихон Жизневский.
фото: пресс-служба проекта
Отдельное упоминание критиков заслужила работа сценографа и художника по костюмам Наны Абдрашитовой. Концепция сценографии спектакля опирается на эффектную и функциональную конструкцию – железнодорожный вагон в разрезе. С одной стороны – это скамейки для пассажиров, с другой – спальные места для заключенных: две противоположные реальности, незаметно для зрителя сливающиеся в одну. Традиционные для Кобелева видеовключения в спектакле «Воскресение» демонстрируют крупные планы героев. Они важны и в киноверсии, режиссером которой выступил Валерий Спирин.
«Спектакль в кино – это, конечно, немного другое, чем спектакль на сцене, и важнейшее преимущество этой формы заключается в том, что возможно увидеть буквально под микроскопом мелкие подробности игры артистов, практически оказавшись внутри истории, что невозможно в театре. И кроме того, это прекрасная возможность увидеть спектакль тем, кто не живет в Санкт-Петербурге, познакомиться с тем, как работает старейший театр России с 270-летней историей – Александринский театр, Национальный театр России», — добавляет художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.
