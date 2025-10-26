Кино-Театр.Ру
Фестиваль театральных искусств имени Достоевского покажет спектакль Олега Долина «Остров Сахалин»

26 октября
2025 год
26 октября 2025
Объявлены программа Старой Руссы и семейная секция XXIX Международного фестиваля театральных искусств имени Ф.М. Достоевского. Согласно пресс-службе смотра, в Старой Руссе фестиваль откроется спектаклем Новгородского театра драмы «Двойник». В постановке Ивана Судакова, основанной на одноименной повести Достоевского, у титулярного советника Голядкина появляется «двойник» – и реальность трещит по швам, а границы разума становятся зыбкими.

«Двойник»
фото: пресс-служба фестиваля

В «Кроткой» режиссер Ирина Керученко и Саратовский театр драмы обратились к небольшой повести классика, превратив ее в настоящий семейный психологический триллер. Театральное объединение «Архив» покажет спектакль «86 мартобря» режиссера Оксаны Погребняк, чей эскиз выиграл конкурс «Перспектива» в прошлом году. Это современная интерпретация классической истории о гоголевском «маленьком человеке» Поприщине, который отчаянно ищет свое место в хаосе безумного мира. Спектакль покажут два раза – в Великом Новгороде и Старой Руссе. На новой площадке – в клубе «Сердце» — будет показан спектакль РАМТа «Остров Сахалин». Режиссер Олег Долин превращает документальную прозу Чехова в эмоциональное высказывание о человеческом сострадании. В последний день смотра, 4 ноября, в Старой Руссе состоится посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне концерт «Сияй в веках, Великая Победа!». Актеры Новгородского театра драмы исполнят стихи и песни военной поры, авторов-фронтовиков.

Международная программа в этом году представлена спектаклями, объединяющими разные театральные традиции и художественные языки. В дополнение к ранее заявленным «Мошенникам» Театра белорусской драматургии зрителей ждут две постановки зарубежных гостей. «Только женщины Мадрида» Международной театральной группы «Чайка» создан режиссером Эсмаилом Шафии по мотивам пушкинского «Каменного гостя». Дон Гуан, изгнанный за убийство командора, возвращается в Мадрид, чтобы вновь испытать судьбу – и столкнуться с призраками прошлого, страстью и возмездием. Из Болгарии участвует «Качественная продукция» Театро Арт – сатирическое ревю Николая Гундерова по текстам Михаила Зощенко. Комедия здесь – это зеркало эпохи, где за иронией прячутся подлинные чувства и живые люди. Фестиваль открыт экспериментам и поиску новых сюжетов – здесь обретают голос и малоизвестные тексты. На Малой сцене Новгородской филармонии будет сыграна постановка Театра в театральном музее «Красный фонарь». Режиссер Дмитрий Крестьянкин выбрал в качестве материала дневники Владимира Теляковского, чтобы рассказать о жизни российского театра накануне революции 1917 года.

«Приключения Тима в мире бактерий»
фото: пресс-служба фестиваля

Для маленьких зрителей подготовлена специальная семейная программа. «Петр Первый» Театра сторителлинга Константина Кожевникова в постановке Олега Куксовского расскажет о далеком прошлом, делая его понятным и близким сегодняшней аудитории. А Театр СНАРК представит познавательный спектакль Марии Галли «Приключения Тима в мире бактерий», благодаря которому дети узнают, зачем нужно мыть руки, чистить зубы и правильно питаться. На еще одной новой для фестиваля площадке, в Лектории Новгородского музея-заповедника, Юрией Макеевым будет сыграна «Семейная пекарня» — поставленное московским Театром Вкуса совместно с Петровским деревенским театром из Смоленской области путешествие по миру фантазии для всей семьи. «Наш фестиваль раскрывает классику с разных сторон – и в традиционном прочтении, и в смелых, экспериментальных постановках. Важно давать возможность высказываться тем, кто ищет новое, кто готов к эксперименту. Ведь именно в поиске рождается настоящее искусство. Такие спектакли всегда находят своего зрителя – потому что искренность и смелость притягивают. Особое место занимает семейная программа. Приобщать детей к театру нужно с самых ранних лет, чтобы в них с детства рождалась любовь к искусству – та, что останется с ними на всю жизнь», — говорит генпродюсер смотра Максим Королев.

Для президента фестиваля Михаила Пореченкова «особенно важно, что фестиваль стремится предоставить возможность участия всем, кто размышляет о русской классике, независимо от возраста, профессионального опыта или творческого подхода. Такой широкий взгляд позволяет объединить разные поколения и сохранить преемственность культурных традиций. Программа нынешнего года получилась насыщенной и многогранной. Особое место в ней занимают спектакли для семейного просмотра, ведь совместное посещение театра, обсуждение увиденного и обмен впечатлениями укрепляют настоящие семейные ценности».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского объявил даты проведения
Мария ГаллиОлег ДолинМихаил ЗощенкоМаксим КоролёвДмитрий КрестьянкинОлег КуксовскийЮрий МакеевМихаил Пореченков
Новгородский театр драмыРАМТСаратовский театр драмыТеатр белорусской драматургии

