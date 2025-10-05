Кино-Театр.Ру
Фестиваль театральных искусств имени Достоевского откроется спектаклем Антона Яковлева «Преступление и наказание»

5 октября 2025
XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф.М. Достоевского стартует на сцене Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского 31 октября. Согласно пресс-службе смотра, спектаклем открытия станет «Преступление и наказание», поставленный Антоном Яковлевым в Московском театре имени Гоголя.

«Преступление и наказание»
фото: пресс-служба фестиваля

В данной интерпретации романа герои Федора Михайловича оказываются вовлечены в необычный следственный эксперимент, созданный специально для Родиона Раскольникова. Зритель будто погружается в его лихорадочный сон: места и люди вокруг кажутся пугающе странными. Искаженная психика главного героя вытесняет из памяти произошедшее, превращая реальность в зыбкий мираж. Следственной группе из десяти человек предстоит восстановить ход событий, раскрыть детали и мотивы страшного преступления, заставить героя вспомнить все, принять правду и осознать содеянное.

В этом году программным директором смотра стала критик Светлана Бердичевская: «Год назад фестиваль начал курс на масштабирование. В 2024 году впервые в его программу впервые вошли не только спектакли по произведениям Федора Михайловича Достоевского, но и постановки большой и малой формы, основанные на текстах других классиков русской литературы. В 2025 году Фестиваль продолжил расширять "территорию Достоевского" и пригласил к участию спектакли отечественных и зарубежных театральных коллективов по А.С. Пушкину, А.П. Чехову, А.К Толстому, а также сформировал любопытную экспериментальную программу. Конечно, зрители увидят постановки по произведениям самого Достоевского – очень разные по жанру и способу постижения идей великого писателя. Особенное внимание уделено театру для детей и подростков, а точнее – постановкам для всей семьи».

«Маленькие трагедии»
фото: пресс-служба фестиваля

1 ноября Псковский драматический театр представит «Маленькие трагедии» Гульназ Балпеисовой. 2 ноября зрителей ждет премьера Новгородского театра драмы – «Идиот» в постановке Александра Мурити. 3 ноября Театр белорусской драматургии покажет основанную на гоголевской пьесе «Игроки» мистическую трагикомедию Сергея Федотова «Мошенники». Программа завершится 4 ноября спектаклем по пьесе Толстого «Посадник», поставленного Сергеем Виноградовым в «Ведогонь-театре». По словам президента театрального смотра Михаила Пореченкова, «программа Фестиваля предлагает взглянуть на великие произведения русской литературы с разных сторон: серьезно и иронично, традиционно и экспериментально. Но какой бы путь ни выбирали режиссеры и актеры, неизменным остаются наши ценности – милосердие, честность, любовь к своему Отечеству, стремление к справедливости».

Также в этом году снова состоится конкурсная программа «Перспектива» – в конкурс, проводимый с целью выявления и поощрения молодых и независимых авторских театров, войдут новые, еще публично не исполнявшиеся проекты постановок. «Сила русской классической литературы в том, что она обращается к вечным вопросам. Театр, работая с этими произведениями, открывает их заново, по-своему, показывая неожиданные смыслы и актуальность. Каждое новое поколение читателей и зрителей переосмысливает классику, вступает с ней в диалог и тем самым продолжает ее жизнь. Наш Фестиваль становится пространством такого диалога: между эпохами, которые нас разделяют, между искусствами, которые взаимно обогащают друг друга, и между людьми, которых соединяет живая встреча с театром», — говорит генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

«Посадник»
фото: пресс-служба фестиваля

Международный фестиваль театральных искусств имени Ф.М. Достоевского пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Организатором выступает Правительство Новгородской области. «Фестиваль открывает уникальную возможность увидеть, как любовь к русской классике объединяет театральные коллективы разных стран, традиций, актерских школ и художественных подходов. Наш регион, обладающий богатой историей, превращается в пространство межнационального культурного обмена, где рождаются новые импульсы для развития искусства», — прокомментировал ВРИО губернатора Новгородской области Александр Дронов.
XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского объявил даты проведения
персоны
Гульназ БалпеисоваСергей ВиноградовМаксим КоролёвМихаил ПореченковСергей Федотов (II)Антон Яковлев
театры
"Ведогонь-театр"Новгородский театр драмыПсковский драматический театрТеатр белорусской драматургииТеатр им. Н.В.Гоголя

«Преступление и наказание»
«Преступление и наказание»
«Преступление и наказание»
«Преступление и наказание»
