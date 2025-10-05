В рамках лаборатории «Акустическая читка» покажут спектакль по «Шествию» Иосифа Бродского

В Москве проходит лаборатория для молодых актеров, режиссеров, композиторов и музыкантов «Акустическая читка» под руководством Владимира Панкова. Это совместный проект Союза театральных деятелей России, «Центра драматургии и режиссуры» и студии SounDrama, уточняет пресс-служба ЦДР.
фото: пресс-служба ЦДР
Лаборатория организована с целью объединения творческих сил, обмена опытом и методами студии SounDrama, изучения новых форм музыкального и драматического театра, а также новых способов взаимодействия актеров, режиссеров и композиторов в процессе репетиций. К участию отобраны более 70 человек, которые работают над материалом в составе пяти самостоятельных команд. Уже прошли первые мастер-классы, занятия и репетиции.
Результатом «Акустической читки» станет открытый показ спектакля по поэме-мистерии Иосифа Бродского «Шествие», который публике представят 8 октября в 19:00 в ЦДР на Поварской.
обсуждение >>