В рамках лаборатории «Акустическая читка» покажут спектакль по «Шествию» Иосифа Бродского

5 октября
5 октября 2025
В Москве проходит лаборатория для молодых актеров, режиссеров, композиторов и музыкантов «Акустическая читка» под руководством Владимира Панкова. Это совместный проект Союза театральных деятелей России, «Центра драматургии и режиссуры» и студии SounDrama, уточняет пресс-служба ЦДР.

В рамках лаборатории «Акустическая читка» покажут спектакль по «Шествию» Иосифа Бродского
фото: пресс-служба ЦДР

Лаборатория организована с целью объединения творческих сил, обмена опытом и методами студии SounDrama, изучения новых форм музыкального и драматического театра, а также новых способов взаимодействия актеров, режиссеров и композиторов в процессе репетиций. К участию отобраны более 70 человек, которые работают над материалом в составе пяти самостоятельных команд. Уже прошли первые мастер-классы, занятия и репетиции.

Результатом «Акустической читки» станет открытый показ спектакля по поэме-мистерии Иосифа Бродского «Шествие», который публике представят 8 октября в 19:00 в ЦДР на Поварской.
№ 1
Sveta_21Ermolova   5.10.2025 - 18:31
Не очень то знакома с "читкой", но раз такие мероприятия время о времени проходят, то наверное есть смысл их проводить. читать далее>>
Владимир Панков в «Ленкоме» поставит спектакль по «Репетиции оркестра» Федерико Феллини
В ЦДР поставили спектакль про мастера пантомимы Леонида Енгибарова
«Курьер» Карена Шахназарова получит новое прочтение
Владимир Панков поведает о «Фабричной девчонке»
В ЦДР пройдут гастроли театра «Ильхом»
театральная премьера
персоны
Владимир Панков
театры
ЦДР

Ремо Джироне
3 октября ушёл из жизни актёр Ремо Джироне.
Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.

Один Ланд Байрон
Елена Великанова
Диана Дезмари
Аркадий Коваль
Александр Лобанов (III)
Ирина Метлицкая
Александр Михайлов
Виктор Павлов
Инна Чурикова
Джози Биссетт
Дэниэл Болдуин
Бланшет Брюнуа
Лаура Гемсер
Милена Дравич
Джефф Конэуэй
Кейт Уинслет
Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
