Ангелина Стречина и Анастасия Уколова бросятся под поезд в постановке Данила Чащина

фото: пресс-служба театрального агентства «Арт-Партнер»
Когда великого американского писателя Уильяма Фолкнера попросили назвать три лучших романа в мировой литературе, он не задумываясь, ответил: «"Анна Каренина", "Анна Каренина" и еще раз "Анна Каренина"». А другой великий писатель, Владимир Набоков, на вопрос, какой русский роман он считает лучшим, тоже не задумываясь, сказал: «Анна Каренина». Но добавил: «Впрочем, почему только русский? И мировой — тоже».
История Анны — это путь к самой себе через отчаянное желание подлинных чувств. Рядом с Карениным она слишком быстро утратила свою молодость, так и не успев ничего прочувствовать и ничего прожить. Юношеская искра погасла, так и не разгоревшись. И единственное, чего она хочет — это догнать, вернуть украденную молодость, когда ты еще можешь быть красивой, желанной, рискованной и дерзкой. Она умирает задолго до того, как упала под поезд. Еще до встречи с Вронским. И именно несущийся поезд авторы спектакля выбирают местом действия истории. Не важно — куда, главное — откуда. От неслучившейся жизни, туда, где лучше сгореть, чем тлеть.
