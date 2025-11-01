Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ангелина Стречина и Анастасия Уколова бросятся под поезд в постановке Данила Чащина

1 ноября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
1 ноября 2025
Режиссер Данил Чащин 24 и 25 ноября в 19:00 на сцене РАМТа представит публике премьеру спектакля «Каренина» по мотивам классического романа Льва Толстого. Согласно пресс-службе театрального агентства «Арт-Партнер», в постановке заняты Ангелина Стречина / Анастасия Уколова, Дмитрий Лысенков / Виталий Коваленко, Дмитрий Чеботарев / Антон Филипенко, Анастасия Светлова / Светлана Камынина, Полина Гухман / Полина Денисова и другие актеры.

Ангелина Стречина и Анастасия Уколова бросятся под поезд в постановке Данила Чащина
фото: пресс-служба театрального агентства «Арт-Партнер»

Когда великого американского писателя Уильяма Фолкнера попросили назвать три лучших романа в мировой литературе, он не задумываясь, ответил: «"Анна Каренина", "Анна Каренина" и еще раз "Анна Каренина"». А другой великий писатель, Владимир Набоков, на вопрос, какой русский роман он считает лучшим, тоже не задумываясь, сказал: «Анна Каренина». Но добавил: «Впрочем, почему только русский? И мировой — тоже».

История Анны — это путь к самой себе через отчаянное желание подлинных чувств. Рядом с Карениным она слишком быстро утратила свою молодость, так и не успев ничего прочувствовать и ничего прожить. Юношеская искра погасла, так и не разгоревшись. И единственное, чего она хочет — это догнать, вернуть украденную молодость, когда ты еще можешь быть красивой, желанной, рискованной и дерзкой. Она умирает задолго до того, как упала под поезд. Еще до встречи с Вронским. И именно несущийся поезд авторы спектакля выбирают местом действия истории. Не важно — куда, главное — откуда. От неслучившейся жизни, туда, где лучше сгореть, чем тлеть.

Читать Анатомия Анны Карениной
Продюсером спектакля выступил Леонид Роберман, художником-постановщиком — Максим Обрезков, а хореографом — Александр Шуйский.
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Улица Шекспира». Тизер-трейлер >>
«Улица Шекспира»
«Вампиры средней полосы-2». Музыкальный клип
«Вампиры средней полосы-2». Актёры о сериале
«Давай разведёмся!»
«Гости»

обсуждение >>
№ 5
Angelika77   2.11.2025 - 22:49
... Тогда остаётся гадать, кто же сыграет лучше: Стречина или Уколова? Мне почему-то кажется, что Стречина. читать далее>>
№ 4
Лидия Мартин   2.11.2025 - 07:07
Никогда не думала, что история Анны станет столь актуальной в наше время. Ведь правда, иногда чувство собственной нереализованности преследует женщин вне зависимости от эпохи. читать далее>>
№ 3
Lomova_E (Шахты)   1.11.2025 - 23:07
Каренина ведь классика, но тем не менее ее каждый раз пытаются обыграть по-новому. Интересно, чем удивят на этот раз. читать далее>>
№ 2
Макс Милиан   1.11.2025 - 21:47
... Это театр, актеры на замене, сегодня один, завтра второй. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   1.11.2025 - 21:35
Мне немного не понятно, почему на одну роль представлено по 2 актёра/актрисы? Там будет игра со временем? читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Документальный сериал «Каренина» по книге Павла Басинского выйдет в 2023 году
Елизавета Арзамасова, Катерина Шпица и Агата Муцениеце на премьере спектакля «Анна Каренина»
Федор Бондарчук перевоплотится в Алексея Каренина в первом российском сериале для Netflix
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Полина ГухманПолина ДенисоваСветлана КамынинаВиталий КоваленкоДмитрий ЛысенковВладимир НабоковМаксим ОбрезковЛеонид РоберманАнастасия СветловаАнгелина СтречинаАнастасия УколоваАнтон ФилипенкоДанил ЧащинДмитрий ЧеботарёвАлександр Шуйский
театры
РАМТТеатральное агентство «Арт-Партнер XXI»

фотографии >>
Ангелина Стречина и Анастасия Уколова бросятся под поезд в постановке Данила Чащина фотографии
Ангелина Стречина и Анастасия Уколова бросятся под поезд в постановке Данила Чащина фотографии
Ангелина Стречина и Анастасия Уколова бросятся под поезд в постановке Данила Чащина фотографии
Ангелина Стречина и Анастасия Уколова бросятся под поезд в постановке Данила Чащина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Инна Штеренгарц
2 ноября ушла из жизни актриса, кастинг-директор Инна Штеренгарц.
Чеки Карио
31 октября ушёл из жизни актёр Чеки Карио.
Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Вадим Гемс
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Пьер Ришар-Вильм
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
Ярость
триллер
США, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Голосовой помощник
детектив, триллер, фильм ужасов
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?