В театре «Шалом» поставили спектакль по пьесе Максима Горького «Последние»

«Шалом» впервые обращается к тексту Горького, вслушиваясь в эпоху, когда за потрясениями первой русской революции следовал расцвет внутренней свободы: стремление к новому, разрушение привычных границ, поиск иных форм искусства. За закрытыми дверями дома отношения трещат по швам: глава семьи, отец пятерых взрослых детей, внезапно лишается властной должности, места полицмейстера. Теперь ему приходится просить деньги у брата, а детям — ютиться в доме дяди. Не все из них разделяют взгляды отца, но как жить иначе, если все детство прошло под его суровой властью? Ссоры превращаются в допросы, признания — в приговоры, любовь — в улику, а правда — в риск. Постановка затронет острые вопросы о том, как ошибки родителей влияют на их детей, насколько сильно стремление к свободе у тех, кто вырос в условиях компромиссов и сможет ли молодое поколение вырваться из порочного круга. Герои спектакля стремятся к любви, хотят верить в нее и из последних сил надеяться. Однако, несмотря на драматизм спектакля, ему не будет чужд и юмор.
фото: пресс-служба театра «Шалом»
Пьесу «Последние» Максим Горький написал о противоречиях внутри семьи, о вине и ответственности отцов, о том, как грехи родителей отзываются в судьбах детях. Это разговор о корнях, о боли и преемственности. По мнению режиссера, появление спектакля по русской классике в репертуаре театра «Шалом» абсолютно закономерно. В еврейской культуре семья имеет особый, почти сакральный смысл. «Это пьеса о неумеренных страстях, и спектакль такой же: наполненный эмоциями. Все герои разрываются между любовью и желанием быть любимыми. Действие происходит буквально на грани взрыва. Это редкая пьеса, где одновременно происходит множество событий, кардинально влияющих на жизнь человека. И для актера это невероятное испытание. Внутренние переживания героев пьесы требуют от актера невероятной психологической гибкости», – рассказал художественный руководитель театра Олег Липовецкий.
Режиссер выступит и как художник-сценограф. Ключевым образом в минималистичных декорациях станет дом, как символ семьи и общества. Пространство будет определять восьмиметровый поворотный круг, где все действие будут находиться актеры, а зрители расположатся совсем близко, почти внутри его орбиты. Также в команду создателей спектакля вошли художник-технолог Михаил Глейкин, художник по костюмам Алина Исхакова вместе с ассистентом художника по костюмам Анной-Марией Барбакару, хореограф Алексей Нарутто, видеохудожник Александр Плахин, саунд-дизайнер Павел Ховрачев и художник по свету Евгений Ганзбург.
