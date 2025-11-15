Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В театре «Шалом» поставили спектакль по пьесе Максима Горького «Последние»

15 ноября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
15 ноября 2025
В театре «Шалом» 22 и 23 ноября в 19:00 состоится премьера спектакля «Последние». В постановке заняты Дмитрий Цурский, Александр Хорлин, Ксения Роменкова, Николай Балацкий, Елена Бобровская, Федор Бычков, Наталья Бояренок, Светлана Свибильская, Алина Исхакова, Ольга Приходченко, Сергей Шадрин и Вениамин-Фабиан Вайсенберг. Драму Максима Горького ставит Олег Липовецкий, уточняет пресс-служба театра.

«Шалом» впервые обращается к тексту Горького, вслушиваясь в эпоху, когда за потрясениями первой русской революции следовал расцвет внутренней свободы: стремление к новому, разрушение привычных границ, поиск иных форм искусства. За закрытыми дверями дома отношения трещат по швам: глава семьи, отец пятерых взрослых детей, внезапно лишается властной должности, места полицмейстера. Теперь ему приходится просить деньги у брата, а детям — ютиться в доме дяди. Не все из них разделяют взгляды отца, но как жить иначе, если все детство прошло под его суровой властью? Ссоры превращаются в допросы, признания — в приговоры, любовь — в улику, а правда — в риск. Постановка затронет острые вопросы о том, как ошибки родителей влияют на их детей, насколько сильно стремление к свободе у тех, кто вырос в условиях компромиссов и сможет ли молодое поколение вырваться из порочного круга. Герои спектакля стремятся к любви, хотят верить в нее и из последних сил надеяться. Однако, несмотря на драматизм спектакля, ему не будет чужд и юмор.

В театре «Шалом» поставили спектакль по пьесе Максима Горького «Последние»
фото: пресс-служба театра «Шалом»

Пьесу «Последние» Максим Горький написал о противоречиях внутри семьи, о вине и ответственности отцов, о том, как грехи родителей отзываются в судьбах детях. Это разговор о корнях, о боли и преемственности. По мнению режиссера, появление спектакля по русской классике в репертуаре театра «Шалом» абсолютно закономерно. В еврейской культуре семья имеет особый, почти сакральный смысл. «Это пьеса о неумеренных страстях, и спектакль такой же: наполненный эмоциями. Все герои разрываются между любовью и желанием быть любимыми. Действие происходит буквально на грани взрыва. Это редкая пьеса, где одновременно происходит множество событий, кардинально влияющих на жизнь человека. И для актера это невероятное испытание. Внутренние переживания героев пьесы требуют от актера невероятной психологической гибкости», – рассказал художественный руководитель театра Олег Липовецкий.

Режиссер выступит и как художник-сценограф. Ключевым образом в минималистичных декорациях станет дом, как символ семьи и общества. Пространство будет определять восьмиметровый поворотный круг, где все действие будут находиться актеры, а зрители расположатся совсем близко, почти внутри его орбиты. Также в команду создателей спектакля вошли художник-технолог Михаил Глейкин, художник по костюмам Алина Исхакова вместе с ассистентом художника по костюмам Анной-Марией Барбакару, хореограф Алексей Нарутто, видеохудожник Александр Плахин, саунд-дизайнер Павел Ховрачев и художник по свету Евгений Ганзбург.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В театре «Шалом» продолжается Лаборатория пуримшпиля
Спектакли Олега Липовецкого, Петра Шерешевского и Яны Туминой покажут в театре «Шалом» в новом сезоне
«Шалом» представит публике итоги «Лаборатории пуримшпиля в Пуримшпильбурге»
У театра «Шалом» открылась новая сцена на Новослободской
Театр «Шалом» представит премьеру спектакля «Боже мой!»
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Николай БалацкийЕлена БобровскаяНаталья БояренокФёдор Бычков (II)Олег ЛиповецкийКсения РоменковаСветлана СвибильскаяАлександр ХорлинДмитрий Цурский
театры
Театр "Шалом"

фотографии >>
В театре «Шалом» поставили спектакль по пьесе Максима Горького «Последние» фотографии
В театре «Шалом» поставили спектакль по пьесе Максима Горького «Последние» фотографии
В театре «Шалом» поставили спектакль по пьесе Максима Горького «Последние» фотографии
В театре «Шалом» поставили спектакль по пьесе Максима Горького «Последние» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Ярилов
14 ноября ушёл из жизни театральный режиссёр Александр Ярилов.
Иван Фирсов
10 ноября ушёл из жизни актёр Иван Фирсов.
Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.

День рождения >>

Алескер Гаджи Алекперов
Валериан Виноградов
Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Нина Лощинина
Надежда Лумпова
Александр Пашков
Ирина Сенотова
Шейлин Вудли
Боб Гантон
Збигнев Добжиньский
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Сэм Уотерстон
Паулина Хапко
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram