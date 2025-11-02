Виктория Толстоганова и Светлана Иванова сыграют в спектакле «Оскар и Розовая дама»

«Оскар и Розовая дама» — это пронзительная история взаимного спасения двух людей: обреченного мальчика и его сиделки, одинокой пожилой женщины. Оскар назовет ее Бабушкой Розой не потому, что родственница. Выдумщица и фантазерка, она настолько стара, что скрывает свой возраст перед отделом кадров клиники, ведь узнай они правду, увольнения было бы не избежать. Именно Бабушка Роза предложила Оскару такую игру, где каждый оставшийся для него день будет длиться десять лет. За двенадцать дней он проживает целую большую жизнь, полную радости и страдания, честности и мужества. Грустный на первый взгляд сюжет рассказан с невероятным юмором и теплом. История о вдохновляющей силе дружбы, вере и ценности каждого прожитого дня. О том, как много любви и добра может вместить даже короткая жизнь.
В основе спектакля – одноименный роман французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта. Этот текст знают во всем мире, он переведен на десятки иностранных языков. Небольшое по объему произведение сам автор называет романом. И по праву, ведь глубина взаимоотношений его главных персонажей, их попытка разобраться в закономерностях человеческой жизни, желание понять свою ответственность перед тем, кто рядом и самим собой, позволяют говорить об удивительном духовном масштабе сочинения автора, признанного классиком при жизни.
Автором инсценировки выступила Лара Бессмертная, а художником спектакля стала Ольга Суслова.
