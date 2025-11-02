Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Виктория Толстоганова и Светлана Иванова сыграют в спектакле «Оскар и Розовая дама»

2 ноября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
2 ноября 2025
Театр на Таганке 17 ноября представит премьеру спектакля Филиппа Гуревича «Оскар и Розовая дама». В постановке задействованы Виктория Толстоганова и Светлана Иванова, сообщает пресс-служба проекта.

Виктория Толстоганова и Светлана Иванова сыграют в спектакле «Оскар и Розовая дама»
фото: пресс-служба проекта

«Оскар и Розовая дама» — это пронзительная история взаимного спасения двух людей: обреченного мальчика и его сиделки, одинокой пожилой женщины. Оскар назовет ее Бабушкой Розой не потому, что родственница. Выдумщица и фантазерка, она настолько стара, что скрывает свой возраст перед отделом кадров клиники, ведь узнай они правду, увольнения было бы не избежать. Именно Бабушка Роза предложила Оскару такую игру, где каждый оставшийся для него день будет длиться десять лет. За двенадцать дней он проживает целую большую жизнь, полную радости и страдания, честности и мужества. Грустный на первый взгляд сюжет рассказан с невероятным юмором и теплом. История о вдохновляющей силе дружбы, вере и ценности каждого прожитого дня. О том, как много любви и добра может вместить даже короткая жизнь.

В основе спектакля – одноименный роман французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта. Этот текст знают во всем мире, он переведен на десятки иностранных языков. Небольшое по объему произведение сам автор называет романом. И по праву, ведь глубина взаимоотношений его главных персонажей, их попытка разобраться в закономерностях человеческой жизни, желание понять свою ответственность перед тем, кто рядом и самим собой, позволяют говорить об удивительном духовном масштабе сочинения автора, признанного классиком при жизни.

Автором инсценировки выступила Лара Бессмертная, а художником спектакля стала Ольга Суслова.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: "Следователь Тихонов" >>
«Темный мир»
«Шестнадцать +»
«Седьмая симфония». Трейлер №5
«Очень женские истории»
«Отец»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Завершились съемки экранизации повести «Чужой звонок» со Светланой Ивановой, Алексеем Чадовым и Людмилой Артемьевой
Светлана Иванова, Анна Михалкова и Елизавета Базыкина окажутся в «Пустой комнате»
Сестры Михалковы создали спектакль «Три поросенка. Ой» по мотивам сказки Сергея Михалкова
персоны
Филипп ГуревичСветлана ИвановаВиктория Толстоганова
театры
Театр на Таганке

фотографии >>
Виктория Толстоганова и Светлана Иванова сыграют в спектакле «Оскар и Розовая дама» фотографии
Виктория Толстоганова и Светлана Иванова сыграют в спектакле «Оскар и Розовая дама» фотографии
Виктория Толстоганова и Светлана Иванова сыграют в спектакле «Оскар и Розовая дама» фотографии
Виктория Толстоганова и Светлана Иванова сыграют в спектакле «Оскар и Розовая дама» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Чеки Карио
31 октября ушёл из жизни актёр Чеки Карио.
Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.
Геральд Бежанов
30 октября ушёл из жизни режиссёр Геральд Бежанов.
Валентин Куйк
30 октября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валентин Куйк.
Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.

День рождения >>

Екатерина Дубакина
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Борис Молодан
Михаил Николаев
Евгений Плиткин
Юлия Подозёрова
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Кэтрин Изабель
Бёрт Ланкастер
Самюэль Ле Бьян
Стефан Одран
Джиджи Пройетти
Энн Разерфорд
все родившиеся 2 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
Ярость
триллер
США, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Голосовой помощник
детектив, триллер, фильм ужасов
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?