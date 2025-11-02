Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Театр Наций покажет спектакль для взрослых по народным сказкам

2 ноября
2025 год
2 ноября 2025
В Новом Пространстве Театра Наций 11 и 14 ноября состоится премьера спектакля Арсения Мещерякова «И я там был. Сказки Афанасьева». В постановке заняты Анна Галинова, Иван Злобин, Арсений Касперович, Илья Барабанов, София Петрова, Маргарита Якимова, Григорий Артеменко и другие.

Театр Наций покажет спектакль для взрослых по народным сказкам
фото: Пресс-служба Театра Наций

«Народные русские сказки» — так называется изданный в 1873 году сборник литературоведа, этнографа и фольклориста Александра Афанасьева. Этот исследовательский труд стал наиболее полным собранием восточнославянских сказок, мифов, легенд и преданий. Из шести сотен сказок в спектакль вошли четырнадцать. «Репка», «Гуси-Лебеди», «Колобок», «Сестрица Аленушка, братец Иванушка», «Пузырь, соломинка и лапоть» и другие, вошедшие в спектакль произведения, являются носителями культурного кода и народной мудрости. Создатели спектакля помещают персонажей из вселенной русского фольклора в лиминальное пространство, оставляя их в полном отсутствии реквизита, одетыми в условные костюмы с яркими деталями из валяной шерсти. В такой обстановке каждый жест, движение и звук обретает особый вес.

«Сказки в сборнике Афанасьева представлены в том виде, в котором они были записаны, без литературной переработки. Это устное творчество, зафиксированное на бумаге. Сказки театральны по своей природе. В каждой — свои звучание, ритм, характер. По сути, готовая музыкальная партитура», — говорит Арсений Мещеряков. Режиссер предлагает современному театральному зрителю взглянуть на архетипические сюжеты, во многом повлиявшие на мировую художественную культуру, а также подробно прочувствовать ритмику и интонацию фольклорной прозы. Главный принцип его работы – деликатность по отношению к текстам сказок, которые будут представлены в первозданном виде без адаптации для сцены.

Жанр сказки традиционно считается подходящим для читателей младшего возраста, но увлекательные и поучительные истории из сборника Афанасьева с течением времени многократно перерабатывались и цензурировались, поскольку изначально они, как и зарубежная средневековая литература — французские фаблио, немецкие шванки и польские фацеции, вовсе не предназначены для детской аудитории, поскольку содержат элементы жестокости и грубый юмор.
Ссылки по теме
Данил Чащин: «Удивительно, сколько людей, которых мы знаем и любим, имеют цыганские корни»
Павел Артемьев выступит с провокационным монологом в спектакле «НЕвербатиМЫ»
Я думал, что мой гроб еще шумит в лесу: «Обыкновенная смерть» в Театре Наций
«Пастух и пастушка» в Театре Наций: суровый цвет войны
персоны
Григорий АртеменкоИлья БарабановАнна ГалиноваИван ЗлобинАрсений КасперовичСофия ПетроваМаргарита Якимова
театры
Театр Наций

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Чеки Карио
31 октября ушёл из жизни актёр Чеки Карио.
Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.
Геральд Бежанов
30 октября ушёл из жизни режиссёр Геральд Бежанов.
Валентин Куйк
30 октября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валентин Куйк.
Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.

Екатерина Дубакина
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Борис Молодан
Михаил Николаев
Евгений Плиткин
Юлия Подозёрова
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Кэтрин Изабель
Бёрт Ланкастер
Самюэль Ле Бьян
Стефан Одран
Джиджи Пройетти
Энн Разерфорд
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
Ярость
триллер
США, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Голосовой помощник
детектив, триллер, фильм ужасов
Россия, 2025
