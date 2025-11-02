Театр Наций покажет спектакль для взрослых по народным сказкам

«Народные русские сказки» — так называется изданный в 1873 году сборник литературоведа, этнографа и фольклориста Александра Афанасьева. Этот исследовательский труд стал наиболее полным собранием восточнославянских сказок, мифов, легенд и преданий. Из шести сотен сказок в спектакль вошли четырнадцать. «Репка», «Гуси-Лебеди», «Колобок», «Сестрица Аленушка, братец Иванушка», «Пузырь, соломинка и лапоть» и другие, вошедшие в спектакль произведения, являются носителями культурного кода и народной мудрости. Создатели спектакля помещают персонажей из вселенной русского фольклора в лиминальное пространство, оставляя их в полном отсутствии реквизита, одетыми в условные костюмы с яркими деталями из валяной шерсти. В такой обстановке каждый жест, движение и звук обретает особый вес.
«Сказки в сборнике Афанасьева представлены в том виде, в котором они были записаны, без литературной переработки. Это устное творчество, зафиксированное на бумаге. Сказки театральны по своей природе. В каждой — свои звучание, ритм, характер. По сути, готовая музыкальная партитура», — говорит Арсений Мещеряков. Режиссер предлагает современному театральному зрителю взглянуть на архетипические сюжеты, во многом повлиявшие на мировую художественную культуру, а также подробно прочувствовать ритмику и интонацию фольклорной прозы. Главный принцип его работы – деликатность по отношению к текстам сказок, которые будут представлены в первозданном виде без адаптации для сцены.
Жанр сказки традиционно считается подходящим для читателей младшего возраста, но увлекательные и поучительные истории из сборника Афанасьева с течением времени многократно перерабатывались и цензурировались, поскольку изначально они, как и зарубежная средневековая литература — французские фаблио, немецкие шванки и польские фацеции, вовсе не предназначены для детской аудитории, поскольку содержат элементы жестокости и грубый юмор.
