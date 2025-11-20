Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мюзикл «Рождественская история» с Ефимом Шифриным в роли Скруджа покажут на большом экране

20 ноября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
20 ноября 2025
В киноцентре «Октябрь» 11 декабря состоится премьера киноверсии мюзикла в куклах Алексея Франдетти «Рождественская история» с Ефимом Шифриным в роли Скруджа. Релиз поддержит зимнюю программу третьего сезона «Театра в кино», сообщает пресс-служба проекта.

Мюзикл «Рождественская история» с Ефимом Шифриным в роли Скруджа покажут на большом экране
фото: пресс-служба проекта «Театр в кино»

Киноверсия создана телеканалом «Россия-Культура» и Государственным академическим центральным театром кукол имени С. В. Образцова. Известный режиссер музыкального театра, лауреат премии «Золотая Маска» Алексей Франдетти поставил спектакль по хрестоматийной сказке английского писателя Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» – трогательной истории про циничного богача Скруджа, который под влиянием «рождественского чуда» перевоплощается в доброго человека.

«Для меня это очень важный, особенный спектакль, потому что с него началась моя влюбленность, а затем и любовь к театру кукол. В нем соединилось очень многое: и прекрасное произведение, и несколько жанров музыкального театра и театра кукол, и обожание редко играющейся в театре истории Диккенса. Мне хотелось бы, чтобы любовь, которая вшита в спектакль и с моей стороны, и со стороны композитора, и, конечно, со стороны всех тех, кто делает этот спектакль на сцене, передалась зрителю в светлый праздник Рождества», — рассказывает Алексей Франдетти.

Для постановки сказки, которая уже многократно экранизировалась и ставилась на сцене, режиссер взял необычную форму – он сделал фантастический мюзикл в куклах. Сценографией этого сказочного мира занимался художник Виктор Плотников. Он вдохнул в сценический Лондон рождественскую волшебную атмосферу и населил его кукольными персонажами: тут и планшетные куклы, и паркетные, и куклы-костюмы.

Мюзикл «Рождественская история» с Ефимом Шифриным в роли Скруджа покажут на большом экране
фото: пресс-служба проекта «Театр в кино»

Киноверсия мюзикла в куклах, созданная с помощью многокамерной съемки, позволяет увидеть крупные планы кукол, рассмотреть детали костюмов и декораций, новые ракурсы, недоступные зрителям в театральном зале. Режиссером киноверсии выступил Евгений Кирпа.

«Съемки киноверсии Рождественской истории стали для нас проектом на стыке театра и кино. Нашей главной задачей было не просто заснять спектакль, а сохранить ту атмосферу, которая возникает при живом взаимодействии со зрителем. Для этого мы снимали постановку в ее естественной среде: при полном зале и в привычном ритме, чтобы передать энергетику актеров и реакцию публики. Для кинозрителя мы добавили возможность увидеть спектакль крупным планом. Несколько сцен были сняты отдельно, чтобы показать детали, обычно невидимые из зрительного зала. Это не было попыткой что-то переделать; мы сохранили всю структуру и мизансцены. Камера в этом случае выступает как инструмент, позволяющий рассмотреть нюансы игры, не нарушая целостности спектакля. В процессе съемок режиссер-постановщик Алексей Франдетти курировал работу. Его участие обеспечило точность переноса сценических решений на экран. В результате получилась киноверсия, которая не заменяет театральный опыт, но дополняет его. Она дает возможность увидеть постановку с нового ракурса — ближе и детальнее, сохраняя при этом ощущение живого исполнения», — говорит Евгений Кирпа.

За музыку в спектакле отвечает композитор Андрей Рубцов. Действие спектакля идет в сопровождении живого инструментального ансамбля. Мелодии — стилизации кельтских мотивов и рождественских гимнов — создают особую атмосферу «диккенсовского» Рождества.

Кроме того, 13 декабря зрителей из Санкт-Петербурга также ждет премьера киноверсии мюзикла в куклах «Рождественская история» в кинотеатре «Аврора». Прокат осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про. Более 100 городов покажут киноверсию «Рождественской истории» в крупнейших кинотеатральных сетях.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Воскресение» с Тихоном Жизневским откроет новый сезон проекта «Театр в кино»
персоны
Алексей ФрандеттиЕфим Шифрин
театры
Театр кукол им. С.В.Образцова

фотографии >>
Мюзикл «Рождественская история» с Ефимом Шифриным в роли Скруджа покажут на большом экране фотографии
Мюзикл «Рождественская история» с Ефимом Шифриным в роли Скруджа покажут на большом экране фотографии
Мюзикл «Рождественская история» с Ефимом Шифриным в роли Скруджа покажут на большом экране фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Десницкий
18 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Десницкий.
Николай Гибу
17 ноября ушёл из жизни режиссёр Николай Гибу.
Александр Чаплинский
9 ноября ушёл из жизни кинооператор Александр Чаплинский.

День рождения >>

Алексей Баталов
Александр Быковский
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Олег Пальмов
Майя Плисецкая
Александр Ткачёнок
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Роберт Армстронг
Бо Дерек
Сабрина Ллойд
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Анджела Финоккьяро
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Маша и Медведи
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
На выброс
приключения
Канада, Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен