Мюзикл «Рождественская история» с Ефимом Шифриным в роли Скруджа покажут на большом экране

В киноцентре «Октябрь» 11 декабря состоится премьера киноверсии мюзикла в куклах Алексея Франдетти «Рождественская история» с Ефимом Шифриным в роли Скруджа. Релиз поддержит зимнюю программу третьего сезона «Театра в кино», сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта «Театр в кино»
Киноверсия создана телеканалом «Россия-Культура» и Государственным академическим центральным театром кукол имени С. В. Образцова. Известный режиссер музыкального театра, лауреат премии «Золотая Маска» Алексей Франдетти поставил спектакль по хрестоматийной сказке английского писателя Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» – трогательной истории про циничного богача Скруджа, который под влиянием «рождественского чуда» перевоплощается в доброго человека.
«Для меня это очень важный, особенный спектакль, потому что с него началась моя влюбленность, а затем и любовь к театру кукол. В нем соединилось очень многое: и прекрасное произведение, и несколько жанров музыкального театра и театра кукол, и обожание редко играющейся в театре истории Диккенса. Мне хотелось бы, чтобы любовь, которая вшита в спектакль и с моей стороны, и со стороны композитора, и, конечно, со стороны всех тех, кто делает этот спектакль на сцене, передалась зрителю в светлый праздник Рождества», — рассказывает Алексей Франдетти.
Для постановки сказки, которая уже многократно экранизировалась и ставилась на сцене, режиссер взял необычную форму – он сделал фантастический мюзикл в куклах. Сценографией этого сказочного мира занимался художник Виктор Плотников. Он вдохнул в сценический Лондон рождественскую волшебную атмосферу и населил его кукольными персонажами: тут и планшетные куклы, и паркетные, и куклы-костюмы.
фото: пресс-служба проекта «Театр в кино»
Киноверсия мюзикла в куклах, созданная с помощью многокамерной съемки, позволяет увидеть крупные планы кукол, рассмотреть детали костюмов и декораций, новые ракурсы, недоступные зрителям в театральном зале. Режиссером киноверсии выступил Евгений Кирпа.
«Съемки киноверсии Рождественской истории стали для нас проектом на стыке театра и кино. Нашей главной задачей было не просто заснять спектакль, а сохранить ту атмосферу, которая возникает при живом взаимодействии со зрителем. Для этого мы снимали постановку в ее естественной среде: при полном зале и в привычном ритме, чтобы передать энергетику актеров и реакцию публики. Для кинозрителя мы добавили возможность увидеть спектакль крупным планом. Несколько сцен были сняты отдельно, чтобы показать детали, обычно невидимые из зрительного зала. Это не было попыткой что-то переделать; мы сохранили всю структуру и мизансцены. Камера в этом случае выступает как инструмент, позволяющий рассмотреть нюансы игры, не нарушая целостности спектакля. В процессе съемок режиссер-постановщик Алексей Франдетти курировал работу. Его участие обеспечило точность переноса сценических решений на экран. В результате получилась киноверсия, которая не заменяет театральный опыт, но дополняет его. Она дает возможность увидеть постановку с нового ракурса — ближе и детальнее, сохраняя при этом ощущение живого исполнения», — говорит Евгений Кирпа.
За музыку в спектакле отвечает композитор Андрей Рубцов. Действие спектакля идет в сопровождении живого инструментального ансамбля. Мелодии — стилизации кельтских мотивов и рождественских гимнов — создают особую атмосферу «диккенсовского» Рождества.
Кроме того, 13 декабря зрителей из Санкт-Петербурга также ждет премьера киноверсии мюзикла в куклах «Рождественская история» в кинотеатре «Аврора». Прокат осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про. Более 100 городов покажут киноверсию «Рождественской истории» в крупнейших кинотеатральных сетях.
