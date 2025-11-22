Кино-Театр.Ру
В «Мастерской» адаптировали для сцены «Школу для дураков» Саши Соколова

22 ноября
Новости театра
22 ноября 2025
На Малой сцене Санкт-Петербургской «Мастерской» 29 ноября в 19-30 состоится премьера моноспектакля Артура Гросса «Школа для дураков» по одноименному роману Саши Соколова, сообщает пресс-служба театра.

В «Мастерской» адаптировали для сцены «Школу для дураков» Саши Соколова
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

Для своей первой постановки Гросс выбрал один из самых сложных и загадочных романов ХХ века, он же сыграл всех героев. Повествование ведется от лица мальчика, страдающего раздвоением личности. В трактовке режиссера диагноз главного героя – скорее, метафора. Ученик Такой-то и Нимфея уживаются в теле одного человека, обсуждая между собой все обстоятельства их общей жизни. Но этот диалог не так уж и странен, поскольку внутри каждого из нас сидит внутренний голос, который комментирует каждый наш шаг.

Сцена почти пуста: декорация представляет собой пустую железнодорожную платформу. Это пространство памяти: герой живет в воспоминаниях. В школе ему врут, а дома не любят. Единственный, кто принимает странного мальчика таким, какой он есть – это Учитель. Только, кажется, он умер. Но, в сущности, это неважно. Ведь в их мире он всегда может поговорить с Учителем, даже если тот умер. А еще с Леонардо да Винчи или со своей возлюбленной Ветой.

В «Мастерской» адаптировали для сцены «Школу для дураков» Саши Соколова
фото: пресс-служба театра «Мастерская»

Таким же собеседником становится для героя зритель. Актер выходит на прямой диалог, обращаясь к залу с вопросом или предлагая суждение. Ведь в удивительном мире этого мальчика все – друзья, и все важны.

Роман Саши Соколова называют поэзией в прозе. Именно эта особая организация текста и безграничные возможности его трактовки привлекли режиссера в этом материале.
По гоголевским «Запискам сумасшедшего» поставили стендап-комедию
«Мастерская» проведет вечер санскритской драмы
Арина Лыкова адаптировала для театральной сцены роман Константина Вагинова «Козлиная песнь»
театральная премьера
Артур Гросс
"Мастерская"

Виталий Мишле
21 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Мишле.
Анатолий Усов
20 ноября ушёл из жизни сценарист Анатолий Усов.
Сергей Десницкий
18 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Десницкий.

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Николай Граббе
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Евгения Лапова
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Скарлетт Йоханссон
Джейми Ли Кёртис
Кэтрин МакНамара
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
все родившиеся 22 ноября >>

Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Волки
драма
Россия, 2025
Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Маша и Медведи
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
На выброс
приключения
Канада, Россия, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца
исторический фильм
Россия, 2025
