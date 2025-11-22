В «Мастерской» адаптировали для сцены «Школу для дураков» Саши Соколова

На Малой сцене Санкт-Петербургской «Мастерской» 29 ноября в 19-30 состоится премьера моноспектакля Артура Гросса «Школа для дураков» по одноименному роману Саши Соколова, сообщает пресс-служба театра.
фото: пресс-служба театра «Мастерская»
Для своей первой постановки Гросс выбрал один из самых сложных и загадочных романов ХХ века, он же сыграл всех героев. Повествование ведется от лица мальчика, страдающего раздвоением личности. В трактовке режиссера диагноз главного героя – скорее, метафора. Ученик Такой-то и Нимфея уживаются в теле одного человека, обсуждая между собой все обстоятельства их общей жизни. Но этот диалог не так уж и странен, поскольку внутри каждого из нас сидит внутренний голос, который комментирует каждый наш шаг.
Сцена почти пуста: декорация представляет собой пустую железнодорожную платформу. Это пространство памяти: герой живет в воспоминаниях. В школе ему врут, а дома не любят. Единственный, кто принимает странного мальчика таким, какой он есть – это Учитель. Только, кажется, он умер. Но, в сущности, это неважно. Ведь в их мире он всегда может поговорить с Учителем, даже если тот умер. А еще с Леонардо да Винчи или со своей возлюбленной Ветой.
фото: пресс-служба театра «Мастерская»
Таким же собеседником становится для героя зритель. Актер выходит на прямой диалог, обращаясь к залу с вопросом или предлагая суждение. Ведь в удивительном мире этого мальчика все – друзья, и все важны.
Роман Саши Соколова называют поэзией в прозе. Именно эта особая организация текста и безграничные возможности его трактовки привлекли режиссера в этом материале.
