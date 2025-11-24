В Москве пройдет V юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

V юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ) пройдет в Москве с 4 по 8 декабря. Смотр состоится в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба смотра
Ожидается, что участниками фестиваля станут представители пяти стран, в том числе из 71 субъекта России. Он объединит 513 организаций, 154 спикеров и 835 театральных менеджеров онлайн, более 630 слушателей офлайн и 300 000 – онлайн: директоров и продюсеров ключевых государственных и независимых театров. В этом году девиз фестиваля звучит так: «Искусство управлять искусством».
«Никакой воды, никакой теории, будем говорить о практике, как сделать жизнь театра лучше, как сделать жизнь творца, художника, режиссера в театре более комфортной для творчества, как сделать так, чтобы зрители лучше ходили в театр, как правильно продавать билеты, как правильно позиционировать свой театр», — говорит Кирилл Крок, руководитель ВФТМ, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.
В категории «Тактика и практика» спикерами значатся художественный руководитель Театра на Бронной и Сцены «Мельников» Константин Богомолов и писатель, основатель «Той еще тренинговой компании» Татьяна Мужицкая, художественный руководитель Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» Андрей Прикотенко, директор Московского Губернского театраЛариса Вильясте. Искусство инноваций обсудят руководитель Открытого театрального пространства «Арт-платформа» в Новом Манеже, художественный руководитель Театра на ПокровкеДмитрий Бикбаев, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский, директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-Заде, а также народный артист Российской Федерации Константин Хабенский. В секции «Искусство быть лидером» в числе спикеров — художественный руководитель Государственного Театра НацийЕвгений Миронов, генеральный директор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева.
Вахтанговский фестиваль станет площадкой для обсуждения вопросов на высоком уровне: в заключительный день работы ВФТМ состоится дискуссия с участием сразу десяти министров культуры: руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, министра культуры Новосибирской области Юлии Шуклиной, министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова, министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака и других.
Впервые в этом году в рамках юбилейного фестиваля будет представлена выставка «Антрепренеры. Цифровая память», которая объединит театральных и цифровых художников.
