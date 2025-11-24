Кино-Театр.Ру
В Москве пройдет V юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

24 ноября
2025 год
24 ноября 2025
V юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ) пройдет в Москве с 4 по 8 декабря. Смотр состоится в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, уточняет пресс-служба мероприятия.

В Москве пройдет V юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров
фото: пресс-служба смотра

Ожидается, что участниками фестиваля станут представители пяти стран, в том числе из 71 субъекта России. Он объединит 513 организаций, 154 спикеров и 835 театральных менеджеров онлайн, более 630 слушателей офлайн и 300 000 – онлайн: директоров и продюсеров ключевых государственных и независимых театров. В этом году девиз фестиваля звучит так: «Искусство управлять искусством».

«Никакой воды, никакой теории, будем говорить о практике, как сделать жизнь театра лучше, как сделать жизнь творца, художника, режиссера в театре более комфортной для творчества, как сделать так, чтобы зрители лучше ходили в театр, как правильно продавать билеты, как правильно позиционировать свой театр», — говорит Кирилл Крок, руководитель ВФТМ, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

Каждый из дней фестиваля посвящен определенной теме. В секции «Искусство управления» в числе спикеров — директор Александринского театра Александр Малич, директор Российского государственного академического молодежного театра Софья Апфельбаум, автор и создатель крупнейшего блога о театре «Театральная вешалка» Георгий Цицишвили.

В Москве пройдет V юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров
фото: пресс-служба смотра

В категории «Тактика и практика» спикерами значатся художественный руководитель Театра на Бронной и Сцены «Мельников» Константин Богомолов и писатель, основатель «Той еще тренинговой компании» Татьяна Мужицкая, художественный руководитель Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» Андрей Прикотенко, директор Московского Губернского театра Лариса Вильясте. Искусство инноваций обсудят руководитель Открытого театрального пространства «Арт-платформа» в Новом Манеже, художественный руководитель Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский, директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-Заде, а также народный артист Российской Федерации Константин Хабенский. В секции «Искусство быть лидером» в числе спикеров — художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов, генеральный директор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева.

Вахтанговский фестиваль станет площадкой для обсуждения вопросов на высоком уровне: в заключительный день работы ВФТМ состоится дискуссия с участием сразу десяти министров культуры: руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, министра культуры Новосибирской области Юлии Шуклиной, министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова, министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака и других.

Впервые в этом году в рамках юбилейного фестиваля будет представлена выставка «Антрепренеры. Цифровая память», которая объединит театральных и цифровых художников.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Дмитрий БикбаевКонстантин БогомоловГригорий ЗаславскийАлександр МаличЕвгений МироновАндрей ПрикотенкоКонстантин Хабенский
театры
"Театр на Покровке"Александринский театрМосковский Губернский драматический театрНовосибирский театр "Красный факел"РАМТТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр на БроннойТеатр Наций

