Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Спектакль Владимира Панкова «Репетиция оркестра» объединил всю труппу «Ленкома»

25 ноября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
25 ноября 2025
В «Ленкоме Марка Захарова» 13 и 14 декабря состоится первая премьера Владимира Панкова «Репетиция оркестра». В роли художественного руководителя театра Владимир Панков создал постановку, вдохновленную фильмом Федерико Феллини и творческой биографией Марка Захарова.

Спектакль Владимира Панкова «Репетиция оркестра» объединил всю труппу «Ленкома»
фото: пресс-служба театра

Как сообщает пресс-служба площадки, спектакль «Репетиция оркестра» – дань памяти режиссеру и легендарному прошлому его театра, который стоит на пороге столетия. По сюжету фильма оркестр становится метафорой общества, в котором самовыражение человека невозможно без команды единомышленников. Продолжая эту идею, Владимир Панков называет театр – оркестром, в котором нет больших и маленьких партий, но каждый инструмент важен для создания единой музыкальной гармонии.

Постановка объединила всю труппу «Ленкома»: в ней занято 80 драматических артистов и 20 музыкантов симфонического оркестра. На сцену выйдут Александра Захарова, Татьяна Кравченко, Елена Шанина, Анна Якунина, Максим Аверин, Иван Агапов, Андрей Леонов, Дмитрий Певцов и другие.

«Спектакль "Репетиция оркестра" – это начало нового пути, но в то же время шаг, направленный на развитие и приумножение памяти об уже проделанном блистательном творческом пути театра "Ленком". Чтобы настроиться друг на друга, найти общее гармоничное звучание, и был выбран этот материал: режиссерский язык Феллини очень резонирует с творчеством Захарова. И сам Марк Анатольевич очень ценил этого кинорежиссера», — отмечает Владимир Панков.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Владимир Панков в «Ленкоме» поставит спектакль по «Репетиции оркестра» Федерико Феллини
Иван Янковский, Светлана Ходченкова и Антон Хабаров оказались в лонг-листе «Звезды Театрала»
Владимиру Панкову исполнилось 50 лет
Игорь Миркурбанов поставил спектакль по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»
Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком»
Новым худруком «Ленкома» стал Владимир Панков
персоны
Максим АверинИван АгаповМарк ЗахаровАлександра ЗахароваТатьяна КравченкоАндрей ЛеоновВладимир ПанковДмитрий ПевцовФедерико ФеллиниЕлена ШанинаАнна Якунина
фильмы
Репетиция оркестра
театры
Ленком

анонс

Скорбим

Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Удо Кир
23 ноября ушёл из жизни актёр Удо Кир.

День рождения >>

Юрий Архангельский
Сергей Генкин
Александр Казаков
Иван Латышев
Максуд Мансуров
Александр Мартынов (IV)
Нонна Мордюкова
Александр Тютин
Олег Харитонов
Изабела Куна
Кэти Кэссиди
Рикардо Монтальбан
Дагрей Скотт
Розанна Скьяффино
Гаспар Ульель
Кристина Эпплгейт
все родившиеся 25 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram