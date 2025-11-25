Спектакль Владимира Панкова «Репетиция оркестра» объединил всю труппу «Ленкома»

Как сообщает пресс-служба площадки, спектакль «Репетиция оркестра» – дань памяти режиссеру и легендарному прошлому его театра, который стоит на пороге столетия. По сюжету фильма оркестр становится метафорой общества, в котором самовыражение человека невозможно без команды единомышленников. Продолжая эту идею, Владимир Панков называет театр – оркестром, в котором нет больших и маленьких партий, но каждый инструмент важен для создания единой музыкальной гармонии.
«Спектакль "Репетиция оркестра" – это начало нового пути, но в то же время шаг, направленный на развитие и приумножение памяти об уже проделанном блистательном творческом пути театра "Ленком". Чтобы настроиться друг на друга, найти общее гармоничное звучание, и был выбран этот материал: режиссерский язык Феллини очень резонирует с творчеством Захарова. И сам Марк Анатольевич очень ценил этого кинорежиссера», — отмечает Владимир Панков.
