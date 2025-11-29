Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Малый театр в новогодние каникулы представит публике спектакль по новеллам Стефана Цвейга

29 ноября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
29 ноября 2025
На Камерной сцене Малого театра 8 января и 4, 12, и 17 февраля 2026 года состоится премьера спектакля «Беззаботные», посвященного юбилею Стефана Цвейга. Согласно пресс-службе театра, режиссером и автором инсценировки выступит Ася Князева. В постановке заняты Максим Хрусталев, Константин Юдаев, Алэн Салтыков, Лидия Милюзина, Ксения Лукьянчикова, Анастасия Ермошина и другие артисты.

Малый театр в новогодние каникулы представит публике спектакль по новеллам Стефана Цвейга
фото: пресс-служба Малого театра

Всемирно известный писатель, поэт, автор новелл и биографий родился 28 ноября 1881-го. С ранних лет Цвейг проявил выдающееся литературное дарование: в двадцать юный Стефан издал свой первый стихотворный сборник и познакомился с Райнером Рильке. Дальше были «Письмо незнакомки», «Амок», «Смятение чувств», «Шахматная новелла» – материал изысканный, но не такой популярный для постановки на отечественной сцене.

Хотя писатель и создал два романа, имя Цвейга неразрывно связано с малыми литературными формами. Цвейга по праву называют мастером новеллы. Его тексты увлекают тонким психологизмом и поражают неожиданными концовками в духе немецких романтиков. Инсценировка спектакля «Беззаботные» создана по мотивам произведений «Закат одного сердца», «Двадцать четыре часа из жизни женщины», «Страх». Истории трех новелл переплетаются между собой, их связывает единое место действия – отель. Жизнь в отеле – совершенно иной способ существования, человек уходит от быта, от привычных проблем. Каждому для счастья нужно нечто своё. Но бывают ситуации, когда человек начинает испытывать вину за мимолетное чувство счастья и корит себя за это. «Беззаботные» – история о людях, позволивших себе жить без забот.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Четыре четверти» >>
«Северная звезда»
«Любовь в СССР»
«Из чувства долга». Трейлер на украинском языке
«Зонтик для подруг». ТВ-ролик
«Стая»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алла Юганова, Ангелина Стречина и Денис Косиков приняты в труппу Малого театра
В Малом театре состоится премьера балета об Анне Ахматовой и Анне Павловой
Поиск по меткам
театральная премьера
персоны
Анастасия ЕрмошинаАся КнязеваКсения ЛукьянчиковаЛидия МилюзинаАлэн СалтыковМаксим ХрусталёвСтефан ЦвейгКонстантин Юдаев
театры
Малый театр

фотографии >>
Малый театр в новогодние каникулы представит публике спектакль по новеллам Стефана Цвейга фотографии
Малый театр в новогодние каникулы представит публике спектакль по новеллам Стефана Цвейга фотографии
Малый театр в новогодние каникулы представит публике спектакль по новеллам Стефана Цвейга фотографии
Малый театр в новогодние каникулы представит публике спектакль по новеллам Стефана Цвейга фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Миронов
Светлана Родина
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Григорий Чабан
Хулио Алеман
Жан-Пьер Лори
Лора Марано
Кэти Мориарти
Диего Рамос
Том Сайзмор
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?