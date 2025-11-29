Малый театр в новогодние каникулы представит публике спектакль по новеллам Стефана Цвейга

Всемирно известный писатель, поэт, автор новелл и биографий родился 28 ноября 1881-го. С ранних лет Цвейг проявил выдающееся литературное дарование: в двадцать юный Стефан издал свой первый стихотворный сборник и познакомился с Райнером Рильке. Дальше были «Письмо незнакомки», «Амок», «Смятение чувств», «Шахматная новелла» – материал изысканный, но не такой популярный для постановки на отечественной сцене.
Хотя писатель и создал два романа, имя Цвейга неразрывно связано с малыми литературными формами. Цвейга по праву называют мастером новеллы. Его тексты увлекают тонким психологизмом и поражают неожиданными концовками в духе немецких романтиков. Инсценировка спектакля «Беззаботные» создана по мотивам произведений «Закат одного сердца», «Двадцать четыре часа из жизни женщины», «Страх». Истории трех новелл переплетаются между собой, их связывает единое место действия – отель. Жизнь в отеле – совершенно иной способ существования, человек уходит от быта, от привычных проблем. Каждому для счастья нужно нечто своё. Но бывают ситуации, когда человек начинает испытывать вину за мимолетное чувство счастья и корит себя за это. «Беззаботные» – история о людях, позволивших себе жить без забот.
